眷村文化節 三缺一等你來

2018年10月03日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

新北市眷村文化節將於國慶日在三重區光興公園登場，今年活動結合眷村婆婆媽媽共同回憶推出「三缺一麻將大賽」，最終麻將王還可獲得5000元獎金，現場還有眷村美食、將軍出任務闖關抽獎、眷村童玩和醃臘肉體驗等，讓民眾走進光陰故事中，品嘗眷村好滋味。

美食免費嘗 闖關抽好獎

新北市眷村文化節2日下午舉行啟動記者會，空軍三重一村蕭知三將軍遺孀張世英、村長朱楚雲及多位眷村媽媽皆到場參與，眷村媽媽們更穿上旗袍走秀、打麻將，並介紹麻辣腸旺、回鍋肉、蔥油餅、炒臘肉等眷村美食，現場香氣四溢，令人食指大動。

新北市文化局副局長于玟表示，眷村文化節主活動10日上午11時在三重區光興公園開幕，除了有1200份眷村美食免費供民眾品嘗，通過將軍出任務闖關抽獎活動的民眾還能領取現做限量1000份眷式蔥油餅，並抽獎拿平版電腦。

最終麻將王 獎金5000元

不同於往年，今年特別推出「三缺一麻將大賽」，結合國粹與眷村婆婆媽媽共同回憶，邀民眾一起體驗打麻將樂趣，最後勝出者可拿到最高獎金5000元，其他還有童玩體驗區、陸海空三款眷補證供民眾拍照製作、眷村醃臘肉體驗等，歡迎民眾共同參與。

文化局表示，麻將比賽於10月10、13、 14日分別在三重區光興公園、中和區四知新城、板橋區健華新城舉辦，現場還有美食、藝術體驗課程、傳統四川變臉及知名小調歌手楊燕妮演繹經典老歌等精彩活動，麻將賽相關報名資訊可上文化局網站或新北市眷村文化節臉書粉絲專業查詢。

(中國時報)