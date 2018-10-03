中壢區21搶11 登一級戰區

國民黨中壢區魯明哲（右二）與議長邱奕勝（右三）都被視為吸票機。（呂筱蟬翻攝）

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導
民進黨中壢區現任彭俊豪（右一）被看好連任，黃傅淑香（右二）面對新人張曉昀也有危機感。（呂筱蟬翻攝）

桃園市第7選區中壢區堪稱一級戰區，今年增加1席應選11席，有21人登記參選，國、民兩黨都面臨黨內有超級吸票機，票源不均窘況。另綠黨、時代力量也參戰，呼應無色覺醒，更多無黨籍參選人出征，選情激烈可期。

藍坐5望6 憂票源不均

中壢區國民黨現任者有議長邱奕勝、魯明哲、梁為超和葉明月，民進黨有黃傅淑香、彭俊豪，無黨籍則有無盟總召張運炳及劉曾玉春。綠黨王浩宇當選後支持度居高不下，現任者全力拚連任。另國民黨還有前市代會主席吳嘉和及代表劉安祺出征，民進黨民調出線的還有徐景文、張曉昀及張昌章。

國民黨在中壢區的現任議員都有豐富地方服務資歷，評估今年可坐5望6，但最怕的就是票源分配不均，去年第一高票當選的魯明哲仍是超級吸票機，還有議長邱奕勝實力雄厚，讓同黨參選人個個有危機意識。吳嘉和過去是議長邱奕勝的班底，兩人票源重疊性高，仍鴨子划水求勝選。劉安祺得面對劉曾玉春、劉邦德等人瓜分宗親票源，得更努力爭取支持。

綠提名5席 恐打自己人

民進黨同樣面臨票源不均問題，彭俊豪形象清新加上父親彭添富幫助，今年選戰仍被外界看好，然而大環境加上鄭文燦在中壢區拉抬選情有限，民進黨中壢區提名5席被認為太多，自己人打對台。

新人張曉昀形象佳，讓現任黃傅淑香相對有危機感，張昌章同樣面對張曉昀的宗親票源爭奪問題。徐景文曾任縣議員，與陳學聖競選立委以些微之差敗北，實力不容小覷。

除國、民兩黨、綠黨及時代力量提名參選人外，無黨籍參選爆炸，包含廣播名人謝美英、賴立竹及劉邦德等人，在藍綠都不被選民認同之下，無色覺醒力量抬頭，搶攻選票各自努力。

(中國時報)

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