龍燕戰火熾 發言人團隊交鋒

2018年10月03日 04:12 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

盧秀燕競選部發言人張又仁（右一）說，林陣營只會模糊焦點。（陳世宗攝）

龍燕發言人戰火交織！台中市長林佳龍競選總部發言人群2日成軍，首轟對手盡出抹黑招術，以假消息打負面選舉，要求理性聚焦政績為政策辯論交鋒，用專業對抗抹黑；盧秀燕競選總部發言人團隊回嗆，就公共政策議題提出質疑、檢驗，但對手只以抹黑、造謠這類詞語回應，不敢正面答覆議題。

林陣營呼籲別抹黑

林佳龍競選總部發言人團隊，由立委張廖萬堅、何欣純領軍，成員包括選戰經驗豐富、立論精宏的市議員陳世凱、張雅旻、江肇國、謝志忠，人權律師李宣毅、聶瑞瑩及競總新聞部主任林尚賢，身穿「台中隊」戰袍；強調9人發言人團隊，有如1支棒球隊要為林佳龍連任揮出全壘打。

張廖萬堅說，將協助面對對手陣營抹黑進行選戰攻防，透過發言人專業，讓選戰回歸政策思辯打一場高格調選戰。

陳世凱強調，應以政見、政策贏得選民認同，歡迎對手政策辯論，不是用烏賊戰術；謝志忠說，林佳龍上山下海照顧農民，至今不見盧農業政策在哪裡？

盧陣營要求別閃躲

盧陣營發言人張又仁回批，林陣營只會說對手抹黑、造謠，模糊焦點。民進黨選舉3招，先硬拗，再說對手抹黑、造謠帶風向，事態嚴重就提告；籲林陣營不要閃躲，向市民說清楚講明白。

原中縣被視為選戰關鍵！盧競選總部設在大里區，深耕屯區的何欣純質疑盧未提出在地政見，紮營插旗大里只因選舉而來；盧陣營回應，競總設在大里，宣誓與大里人站在一起反空汙、護健康的決心。

(中國時報)