LED採購案 涂醒哲蕭淑麗同聲駁黃敏惠打

2018年10月03日 04:12 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市長戰火交鋒，2日聚焦在市府LED路燈採購案，國民黨市長參選人黃敏惠主動開炮，質疑1盞燈價格多1倍「有卡省？」要市長涂醒哲講清楚，旋即遭涂醒哲和議長蕭淑麗反攻，涂醒哲怒駁黃陣營用情緒化用語操弄媒體，強調LED燈採購案是買照明服務，「連賴清德都誇讚」，蕭淑麗直指黃敏惠任內不做，拿市議會早就提出的質疑來說嘴，冷飯熱炒，根本是為了選舉。

黃要求涂向市民說清楚

黃敏惠昨與議員張秀華、傅大偉、張敏琪及鄭光宏等人開記者會，黃敏惠拿出計算機，指1盞燈只要5000元，市府卻為10年合約付出多1倍價格，加上LED燈產業愈成熟，燈具價格只會更低，質問涂醒哲「真糊塗？裝迷糊？還是另有所圖」，強調LED燈採購爭議大，許多民眾都在問，涂醒哲應跟市民說清楚講明白。

趕在涂醒哲開記者會前，蕭淑麗陣營先批中央早在2012年就補助嘉市換裝LED燈，時值黃敏惠任內卻遲不發包，「今天有什麼資格質疑涂醒哲？」且黃陣營的質疑，議會早就多次質詢，也送檢調，黃敏惠直至今日才提出是慢半拍，就如涂醒哲所言「拖拉」、「不稱職」。

涂轟黃任內沒做不稱職

涂醒哲昨與工務處長李建賢一同出面釋疑，李建賢甚至拿出評選委員評分表，指得標廠商拿3個第1，「沒有資格最弱，只有最優」，並強調工務處已接受過政風處、市調查站調查，相關單位都有調閱文件，且都原卷退回，「沒有不法」，不過嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊表示，LED採購案已分案調查中。

涂醒哲同樣批評黃敏惠任內讓LED燈案延宕4、5年，「拖拖拉拉是在害怕什麼？」，強調市府買的是10年的照明服務，是開創性作法，「頭腦不好的人只會算LED的錢」，稱自己是秀才遇到兵，回擊黃敏惠是在負面選舉。

(中國時報)