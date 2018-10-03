韓國瑜效應 翻轉旗美選情

2018年10月03日 04:12 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

國民黨高雄市長參選人韓國瑜日前與國民黨提名市議員參選人林義迪和無黨團結聯盟朱信強一同現身在高美醫專的造勢活動，現場人山人海擠滿會場，卻被網傳散播是假新聞，引來藍綠口水戰，這場造勢活動也炒熱了旗美地區市議員選舉，讓第一選區的選情更顯激烈。

5搶3 競逐閩客票源

高市議員第一選區旗美地區應選3席，國民黨提名曾任旗山鎮長的前市議員林義迪，民進黨提名現任市議員林富寶及鍾盛有，另前市議員朱信強以無黨團結聯盟參選捲土重來，官司纏身的國民黨籍市議員劉馨正雖未獲黨提名，也將以無黨籍參選到底 。

第一選區選民投票意願閩客因素大於政黨因素，因此政黨在提名時將做閩客的分配，綠營林富寶、鍾盛有就是一閩一客，2人將持續爭取原來支持者。

韓造勢 上千鄉親到場

國民黨唯一提名的林義迪除爭取閩南族群支持，也希望爭取國民黨籍各族群支持，另朱信強是美濃在地客家人，曾擔任過美濃農會理事長的他，有農會及水利系統支持，實力被看好，至於劉馨正也積極爭取客家籍票源，整個選區變成5搶3的競逐局面。

以現任市議員而言，第一選區被歸列為綠大於藍，但從9月22日美濃區韓國瑜之友會成立，上千名鄉親全部自動自發到場支持，現場看不到一輛遊覽車，假如韓國瑜母雞帶小雞產生外溢效應，將衝擊市議員選舉，地方上也有人認為可能改變綠大於藍的局面，至於該效應是否會產生，距離開票日還有53天，能否持續發酵或人潮只是表象，11月24日投票日就可揭曉。

(中國時報)