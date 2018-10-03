票倉保不住 綠地恐變藍天

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中國時報
胡健森／宜蘭報導

年底宜蘭縣長選戰，披上國民黨戰袍的林姿妙始終維持領先，即使綠營動員黨政高層不斷加大輔選力道，民進黨縣長參選人、立委陳歐珀仍在後苦苦追趕，距離投票日剩下兩個月不到的時間，綠營想要在短時間內成功翻盤，難度不低。

這次的宜蘭縣長選戰共有5位參選人，除了林姿妙，陳歐珀兩位選戰主角，另外還有林信華、林錦坤、陳秋境等3位無黨籍的參選人，但林姿妙因佔有「天時、地利、人和」各方優勢，讓她保持一「姿」獨秀態勢。

綠營除中央執政不力、地方又接連發生農地政策等爭議，讓綠營票源大幅流失，此時出戰的林姿妙自是佔住了「天時」；「地利」方面，林姿妙在宜蘭縣商業重鎮羅東鎮擔任兩屆鎮長，政績口碑極佳，他人難以相比；「人和」更是林姿妙的強項，從3屆縣議員到2任鎮長期間，林姿妙柔軟的身段隨處可見，並充分展現女性的親和力，讓她的支持度居高不下。

陳歐珀是宜蘭縣唯一的區域立委，還擔任過立法院交通委員會召集人，但如果問宜蘭縣民陳歐珀對宜蘭有什麼重大建設？恐怕沒什麼人能回答得出來，反倒是「大鬧馬英九母親靈堂」、「OPPO（手機品牌）」的負面印象深植人心。

綠營所盤算的是，只要能找回綠營基本盤對於「綠大於藍」的宜蘭縣來說，陳歐珀就有機會勝選，但上月底「百工百業挺改革宜蘭場」，綠營人士恐怕會嚇出一身冷汗，當天現場動員超過2000名的支持者一同營造聲勢，不僅氣氛沈悶，當活動接近尾聲，蔡英文總統等人還在台上時，台下的群眾竟已開始提早離場，陳歐珀的選情如何，不言可喻。

(中國時報)

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