空軍三重一村 最快11月開園

圖為正義南路86巷上的尉級眷舍。（譚宇哲攝）

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中國時報
／新北報導
空軍三重一村修復，第1階段最快11月中開放民眾參觀，圖為正義南路86巷20號的日式小屋，俗稱將軍宅。

空軍三重一村是全台保存最完整的空軍防炮部隊眷村，過去也是新北市眷村文化節舉辦地，去年起市府啟動修復工程欲打造「新北市眷村文化園區」，原定今年9月完工，文化局表示，因納入汙水下水道接管工程而展延工期，將分2梯次開放，第1階段最快11月中開放，重現眷村風華。

空軍三重一村占地1.4公頃，早期為日軍高炮陣地，後經國防部興建為空軍眷舍；1996年《國軍老舊眷村改建條例》實施後被列為拆除地區，經各界共同發起「三重市眷村文化園區營造運動」，2006年登錄為歷史建築，並於2010年納入眷村文化保存計畫。

新北市府2017年6月15日起斥資1.4億著手修復空軍三重一村年久失修、結構不良的眷舍約60棟，依文資委員審議通過後的規畫，將其中4棟結構堪慮的眷舍打通為1棟一併補強，預計修復完成57棟眷舍後開放民眾參觀。

文化局主任祕書翁玉琴表示，新北市眷村文化園區日前展延工期，分二階段開放，第一階段預計今11月中旬開放，包含戶外空間、展演空間及部分眷舍共約0.9公頃區域，第二階段則預計明年3月前完工開放。

文化局表示，新北市眷村文化園區規畫文物展示、藝文活動展演、藝術家進駐、眷味廚房、炮陣地甬道遺址等活動，委外經營部分已通過可行性評估與先期規畫，待財務評估完成，可望在明年3月前招商，讓園區利用再生活化。

(中國時報)

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