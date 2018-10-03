平鎮現任續拚 選將各有千秋

2018年10月03日 04:11 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

平鎮區市議員選舉12搶6，現任6名議員都要爭取連任，前平鎮市長陳萬得投入選舉，有勢在必得的決心。其餘挑戰者也不容小覷，外界評估，選戰競爭激烈，誰能勝出這段時間將是關鍵。

國民黨方面，現任有謝彰文、舒翠玲、黃敬平，其中謝彰文是8屆議員，將挑戰第9屆，地方耕耘深。舒翠玲則是議會戰將，在議會表現犀利。黃敬平常在政論節目問政，知名度高。但陳萬得在地方實力雄厚，妻子是立委呂玉玲，外界也評估當選機率高，他宣布參選，也給現任6席議員不小壓力。

綠營方面現任有楊家俍、劉仁照。楊家俍勤走基層、親和力高，劉仁照則在選前面臨父親、前市民代表劉國榮過世之痛，外界認為選情勢必受到影響，劉仁照平時在地方的經營，將是關鍵。至於同黨的參選人劉邦鉉、王燕惠也努力跑基層。劉邦鉉出身藍營，4年前選舉以無黨籍參選落敗，此次加入綠營，能否勝出有待觀察。王燕惠是現任復興里長，因屬於大里，集中居民選票支持是勝選關鍵。

農會理事長莊玉輝以無黨籍參選，選前整合農會系統，對於連任幫助不小。綠黨歐陽霆有素人氣息，堪稱「小鮮肉」也獲得民眾支持。張誠曾是研發雄三飛彈的總工程師，代表民國黨參選。劉念雲以左翼聯盟參選，主打勞工權益，希望得到選民支持。

(中國時報)