高思博下營拜票 端新政拚翻轉

國民黨台南市長參選人高思博（左三）2日到下營上帝廟前開講，前台北縣長周錫瑋（左二）、前內政部長陳威仁（左四）等人陪同他上香祈福。（劉秀芬攝）

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中國時報
／台南報導

國民黨台南市長參選人高思博2日至下營區上帝廟拉票，前台北縣長周錫瑋、前內政部長陳威仁陪同造勢，國民黨台南市黨部主委謝龍介、市議員參選人尤榮智也到場相挺。高思博表示，民進黨執政多年，台南需要改變，他將爭取南科延伸至溪北，增加工作機會，行銷下營農特產，提振商機。

下營台語諧音「會贏」，高思博「新台南起義」行程昨天來到下營，一行人至上帝廟上香祈福，現場擠進近千位下營鄉親，謝龍介、尤榮智、前麻豆鎮長何慶輝都到場相挺。陳威仁表示，他是下營在地人，老家就在上帝廟附近，20多年來街上的商店一間間減少、加工廠全收掉，民進黨執政多年來家鄉卻無進步，人口老化外流嚴重，老人健保無法享受優惠，沒有公托致小孩缺乏照顧，年輕人缺乏就業機會。陳威仁呼籲鄉親支持能夠腳踏實地解決問題，帶來發展的參選人。

國民黨中央助選團團長周錫瑋表示，一個都巿經濟一定要好、一定得進步，年輕人才不必北漂到台北找工作，因為國民黨說到做到，要淡水河清、要捷運做好，全都實踐，台南想要大改變，只有翻轉才有改變、才有進步。

高思博提出下營新政，爭取下營選民支持，包括，行銷下營鵝肉、蠶絲被、黑豆、文旦四寶商機；繁榮地方經濟，將打造下營特色觀光，逐步實施立碑誌念、列入溪北景點、建造紀念公園、興建主題遊樂設施；以下營上帝廟廟會、紅毛厝打面宋江陣等為主軸，辦理上帝爺公信仰全國嘉年華會，發展下營多元廟會；活絡下營鐵路運輸，台鐵下營區車站升等、提供高鐵嘉義站接駁服務，滿足區民鐵路交通需求；退凍房稅，還財於民，打造不再淹水的繁榮溪北。

(中國時報)

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