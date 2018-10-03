派系左右戰局 老將如履薄冰

代表民進黨出征的年輕選將吳政育（左），擁有里港派系奧援，強勢挑戰現任者。（林和生攝）

友善列印
中國時報
／屏東報導
國民黨籍議員鄭雙銓（左）與宋麗華，面對老將、新秀挑戰，絲毫不敢大意。（林和生攝）

屏東縣議員第二選區涵蓋長治、麟洛、里港、九如、鹽埔及高樹等屏北鄉鎮，8席議員中藍綠分占3席及2席無黨籍，幾乎多是已經連任多屆的沙場老將，面對新勢力挑戰，誰都不敢大意。

此區民進黨籍包括現任副議長江維屏、陳明達及吳亮慶，國民黨有何春美、鄭雙銓與宋麗華，加上無黨籍尤慶賀、盧文瑞；國民黨籍前議員王景山出馬再戰，加上長治鄉長許玉秀2任屆滿、轉換跑道。另高樹鄉公所祕書鄭淑嫣、台聯推薦的潘采瑤，還有里港派系推出的年輕選將吳政育，都將加入戰局。

縣議員第二選區以何春美連任9屆縣議員最為資深，但本屆連任時以些微差距飲恨，最終因民進黨籍陳芳琍因案下台後，依婦女保障名額順利遞補，完成連霸，此次邁向連任之路，有著上次經驗 、這回絲毫不敢大意，婦女保障名額呈現5搶2局面。

至於尤慶賀、吳亮慶及江維屏同樣是連任多屆的資深議員，鄭雙銓及盧文瑞則分別由鹽埔鄉長、里港鄉長成功轉換跑道，各有雄厚的基層實力與派系基礎，至於陳明達首屆議員任內，已累積不少政治人脈。

王景山這次捲土重來，另有里港派系推出的年輕選將吳政育，近來勤跑基層，更以奉茶與鄉親拉近距離，實力同樣不能小覷。熟知地方政治生態的人士強調，此區看似單純，私下卻因派系拉扯嚴重，除了現任有基本盤，新人背後都有派系奧援，一有消息就會影響整個選盤，動靜間都將攪亂一池春水。

(中國時報)

高思博下營拜票 端新政拚翻轉 士林北投議員 國民黨有望全壘打

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。