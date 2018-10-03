士林北投議員 國民黨有望全壘打

台北市議員陳建銘（右一）以「無黨籍」參選議員，媽媽（左一）、妻子（右二）與北市觀傳局長陳思宇（左二）上月陪同登記。（張立勳攝）

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中國時報
林縉明／台北報導

北市第一選區士林北投向來是一級戰區，今年底選舉有23人登記參選，這選區算是民進黨在北市少數優勢選區，這屆議員選舉6席全上，民進黨維持提名6席，卻面臨時代力量、小黨瓜分選票，連黨內都憂心士北區可能會掉一席；反觀藍營維持提名4席，有望全壘打，唯一的關鍵就是藍綠選票通吃的議長吳碧珠不連任，票源能否流向同黨參選人成為變數。

綠營提名現任議員王威中、林世宗、陳慈慧、謝維洲，搭配新人鍾佩玲、陳賢蔚；藍營提名現任議員汪志冰、陳重文及新人林杏兒、張斯綱，其他現任議員有新黨潘懷宗、無黨籍陳政忠、林瑞圖，以及過去以台聯黨參選的陳建銘，此次改用無黨籍登記，另外還有時代力量黃郁芬、社民黨劉仕傑等人參選，將爭奪13席議員席次。

過去被綠營視為優勢選區的士林北投，除現任議員陳建銘外，下屆議員選舉卻面臨同屬泛綠陣營的時代力量黃郁芬搶票，綠營議員梁文傑分析，黃郁芬近期緊黏市長柯文哲，且時代力量支持都約有6、7％，若集中票源大有可為，民進黨極有可能會掉一席。

藍營部分穩扎穩打提名4席，汪志冰、陳重文基層實力雄厚，林杏兒、張斯綱勤跑基層，外界預期有望4席全上，最大變數是9屆市議員、5屆議長的吳碧珠不參選，也未指名接班人，票源流向難以估計。

地方人士透露，吳碧珠這屆得票數足以讓2人當選，若平均分給4名黨籍參選人，全壘打沒問題，但吳票源囊括藍綠，她不參選，票源不見得會全部回歸藍營參選人，成為藍營隱憂。

(中國時報)

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