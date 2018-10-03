基隆原民議員 阿美族單挑對決

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中國時報
╱基隆報導

選戰倒數52天，基隆市議員選舉打得火熱，而第8選區「平地原住民」戰區「一對一」頗具可看性。爭取連任的無黨籍議員陳明建與親民黨的挑戰者黃淑珍同屬阿美族，並搶攻唯一的原民席次，先後拋出為原民謀福的政見，期望獲得支持。

56歲的陳明建，擔任2屆基隆市議員，2002年首次以親民黨身分當選過第15屆議員，2014年捨棄政黨色彩，以無黨籍身分參選第17屆議員，以60％得票率，勝過其他對手。

「用無色覺醒的力量，為9600多名基隆原住民同胞謀福祉！」陳明建表示，他此次將持續以往的政見，推動改善托育、長照等制度，並爭取經費來讓座落9年的原住民部落大學繼續進化，傳承原住民的傳統技藝。面對黃淑珍的挑戰，他說「尊重她的決定，希望彼此都能互相加油，不需要用到攻擊的方式，來場理念之爭！」

首次挑戰議員選舉的黃淑珍，現年55歲，丈夫是現任的中正區建國里長，平時都隨丈夫出席地方大小活動，因為有一天二哥因故變成了植物人，才使得她頓悟，政府對於原住民的照顧福利相當缺乏，迫使她決定參政。

黃淑珍說，原住民在台灣社會上，仍屬弱勢族群，雖然她面對的對手擁有現任優勢，但她仍有信心拚勝選，因為她身上除了肩負主席宋楚瑜對她的期待外，還有為基隆市原民同胞們付出的責任。

(中國時報)

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