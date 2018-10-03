批國民黨被噓 姚文智爆氣

2018年10月03日 04:11 中國時報 郭建伸 、 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

台北市不動產仲介經紀商業同業公會昨舉辦市長候選人不動產政策白皮書論壇，各陣營都端出住宅都更政見。不過民進黨參選人姚文智致詞時說，台北的都更從馬英九時代就在說，並提醒丁守中，「除了4年是柯文哲，前面就是你們國民黨執政」。此言引發民眾不快，有人嗆「還有阿扁啊」、「不要再講政治了！」姚趕緊改口「大家都有責任」。

隨後3致詞時數度被民眾打斷，姚被惹得惱火，反嗆聽眾，「現在我在講話，待會兒可以問問題」。一陣噓聲後姚文智在台上略顯尷尬，主持人則趕緊打圓場，請大家先保持風度，聽候選人的政見，會議才又順利進行。

姚文智和國民黨參選人丁守中都出席論壇，但台北市長柯文哲僅派副市長鄧家基出席。丁、姚兩人上台時都狂酸柯文哲，丁守中更直言，如果是柯文哲來現場，原想「好好電他一下」。

丁守中表示，本來大巨蛋跟北藝中心在前市長郝龍斌卸任後1年就要完工，但柯市府到現在還在擺爛；就連柯文哲家對面的東門市場，現在已是92年的老市場，明明位處蛋黃區卻多處陰暗狹窄、天花板塌陷，甚至柯文哲太太還常去買菜，「怎麼能夠視而不見呢？」他表示，對東門市場的破舊「一天都不能忍受」。

丁守中說，很多民眾跟他抱怨若都更後，地價稅、房屋稅會付不起，他承諾未來若當市長，即使老舊房屋都更後也絕對不加稅；未來也將成立都市更新局、１２區每區都有亮點建設此話一出，立即引得現場民眾滿堂彩。

姚文智則在演講時「提醒丁守中」，表示台北這4年來的帳當然要算在現任市長柯文哲身上，但東門市場跟都更都是20年來的問題，直言過去16年的帳得算在丁守中所代表的國民黨身上。

丁守中則笑稱，「那是因為丁守中沒當市長」；但現場民眾則反駁姚，「阿扁也有當市長啊」、「不要再講政治了」，數度打斷姚文智說話，更讓姚反嗆民眾，氣氛相當尷尬。

(中國時報)