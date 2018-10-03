藍黨團叫陣 陳其邁別再噴墨

2018年10月03日 04:12 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市議會國民黨團2日向民進黨叫陣，1周內拆除所有抹黑看板，否則將提告訴；同時向陳其邁喊話，出來與韓國瑜辯論，不要躲在後面進行噴墨式的負面選舉。

國民黨團一字排開，總召許崑源表示，只因選戰五五波，民進黨傾全黨之力，上到總統下至議員參選人都把砲口對準韓國瑜，成了民進黨每日一黑目標。

許崑源嗆說，選舉不要搞骯髒手段，大家按照規矩來，難道民進黨沒有抹黑就不會選舉？並指陳其邁會選到如此低迷，是因為負債高、水災讓陳菊神話破功、經濟景氣又差，結果陳菊選擇離開高雄市。

議員黃紹庭表示，最近PTT已發現有人用買來的帳號，在網路上專門發文攻擊韓國瑜，帳號原主人出面澄清這個帳號早在幾年前就賣掉，黃紹庭呼籲帳號持有人不要繼續做踩線的事。

對於有人在路邊架設「韓國瑜主張賭場、打壓母語」看板，國民黨黨團委請的律師林春華表示，依現有蒐集到的抹黑看板來看，可謂證據確鑿，已經違反選罷法意圖使人不當選；其次，有人網路購買帳號攻擊候選人，提出告訴後，檢察官就可依法追查來源。

黨團書記長陳美雅表示，民進黨及相關側翼1周內必須拆除所有抹黑看板，否則將依法提出告訴。黨團同時呼籲陳其邁出來和韓國瑜舉行公開辯論，不要躲在背後進行噴墨式選舉，用君子之爭取代抹黑。

民進黨高雄市黨部主委趙文男回應，議員參選人只是把說過的話再說一遍，算抹黑嗎？有無抹黑就交給市民評定。據悉，議員參選人還要再懸掛類似看板。

(中國時報)