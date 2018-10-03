楊梅10人拚4席 外來人口是關鍵

2018年10月03日 04:11 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

桃園市第9選區楊梅區以客家族群為主，重感情人情味濃厚，基本盤藍營約占5成、綠營有4成，大環境對民進黨不利，國民黨卻也沒占上風，預估今年市議員一仗，決戰在埔心地區外來人口，中間選民將左右各參選人是否當選。

楊梅區今年10搶4席，選情激烈，現任者國民黨周玉琴及黨內初選失利報准參選的李家興，都有地方派系及宗親支持，初選出線的涂權吉，則相對年經有活力，楊梅地區政黨色彩較不濃厚，選票傾向個人服務。

民進黨則有鄭淑方及陳儀桓出線，他們代表議員張火爐與立委陳賴素美兩派，是民進黨在楊梅最主要的山頭，不論是黨中央的選舉，或是地方黨部幹部投票，他們的支持動向都攸關勝負結果。2人現在也有危機感，因為大環境對民進黨不利，如何爭取楊梅基本盤選票及外來人口支持仍要努力。

無黨參選除李家興外，還有楊梅前市長彭聖富、里長聯誼會會長黃朱秀娥、集義祠主委謝秀蓉及張鑑輝。另外親民黨也推出陳秀玲，讓選情更加激烈。

彭聖富擔任過楊梅市長，對地方事務也熟悉。黃朱秀娥選市議員，女兒則是同額競選里長，母女一起打選戰也是一大亮點。

親民黨推出陳秀玲，日前黨主席宋楚瑜也特地到桃園為她造勢，楊梅在地眷村也不少，挾親民黨的光環，企圖搶食眷村票源，實力不容小覷。

(中國時報)