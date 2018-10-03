張卓然拚10連霸 郭宗益急追

2018年10月03日 04:12 中國時報 楊漢聲 ／台東報導 ／台東報導

郭宗益（右）將挑戰台東縣議員寶座。（楊漢聲翻攝）

年底5合1選戰氣氛日趨熱絡，台東縣縣議員第二選區相較其他選區較為緩和，僅兩位國民黨籍人員登記，由爭取連任的老將張卓然對決同樣是國民黨籍的郭宗益，呈現兩雄相爭的局面。

台東縣議員第二選區包含卑南鄉及延平鄉，應選人為1席，這次參選的2人都是國民黨籍，郭宗益官校出生，曾任排長、副排長及連長，目前擔任卑南鄉鄉民代表，另一位張卓然更是政壇老將，要挑戰10連霸。

郭宗益提出要活化太平榮家及附近眷村，讓太平榮家成為長照計畫的一環，但榮家周遭巷道狹窄，希望加以規畫整建，保障住戶「行」的權利；興建中的太平溪河堤共構建設可望縮短太平至市區行車時間，但在賓朗橋路段年節時可能會發生壅塞情形，希望能考慮延伸藉此分流車潮。

張卓然28歲就當選縣議員，連任4屆後，轉換跑道選上卑南鄉長，兩任屆滿，回鍋選縣議員迄今近40年，這次將挑戰10連霸，政壇經歷豐富，基層實力雄厚，他在鄉長任內全面性完成卑南鄉的產業道路、鄉道、縣道3000盞路燈照明；另外，他爭取的朝安堂納骨塔，不論軟硬體設備，也受到中央及民眾的肯定。

這次台東縣議員第二選區郭、張各有擁護民眾，目前局勢張卓然深耕許久更握有現任議員優勢，勝選機率不小，郭宗益需加倍努力才可望挑戰縣議員寶座。

(中國時報)