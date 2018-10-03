危老條例上路 加速基地規畫

北市《土地使用分區管制自治條例》近日終於三讀通過。圖為台北市住宅現況。（陳信翰攝）

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中國時報
陳燕珩／台北報導

中央去年5月施行「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，3年內申請可享額外容積獎勵，為提高重建誘因，北市修訂「土地使用分區管制自治條例」，放寬建蔽率、高度限制，法案去年底送進市議會，近日終於三讀通過，目前全市符合危險或老舊建物共有2.4萬棟，修法後有助於加速重建。

中央危老條例祭出重建大餅，授權地方政府放寬建蔽率和高度，提高民眾改建意願，3年內申請，最高可獲1.4倍額外容獎。相較新北和高雄早有核准案例，北市拖到去年底才提修正案到議會，又因牽涉層面廣，審議時程緩慢，1日才三讀通過。

這次修法內容主要在建蔽率和高度，都發局說明，以建築基地面積1000平方公尺為界，分為大基地和小基地，住二原建蔽率35％，修法後大基地放寬到40％、小基地50％；住三、住四原建蔽率45％，大基地現調整為50％，小基地60％；建築高度比則放寬到路心起算1比5。

放寬建蔽率 鬆綁高度比

修正案三讀後，都發局預計1個月內發布實施，換言之，中央容獎時程起算已近1年半，北市危老重建配套才真正完備，讓不少民眾直呼拖太久。都發局解釋，有些基地條件良好，不受建蔽率和高度限制，修法前就能申請重建，不過年初至今，北市也僅核准通過3件。

整合全所有權人 難度高

目前北市領有使照的合法建物中，符合「危險」標準約有3870棟，符合「老舊」標準則有2萬86棟，修法上路後，有助於基地規畫設計整合，預期可加速推動。不過危老條例規定改建要整合100％所有權人，難度頗高，都發局推估，真正有意願申請的可能僅占10％，換算約2500棟左右。

(中國時報)

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