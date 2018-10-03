網紅補教師 參選里長做公益

2018年10月03日 04:11 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

網紅陳可蒂臉書擁有逾3萬名網友追蹤，擔任過網拍、平面模特兒、補習班英語老師10餘年，今年代表青年陽光黨參選中和區秀景里里長，希望散播公益的種子，她外型甜美、充滿青春活力，掃街拜票時讓不少民眾留下深刻印象。

組萌愛聯盟 全台送愛心

陳可蒂近年來關注流浪動物及社區弱勢，號召成立「台灣萌愛公益聯盟」，足跡遍及全台灣，在不少捐血、物資募集、華山基金會送暖等活動都可以看到她的身影。陳可蒂說，一開始只是三五好友相約做公益，沒想一傳十、十傳百，目前已超過200人。

陳可蒂從小在中永和成長，畢業於應用外語系，精通英、日語，在補習班任教10餘年，亦曾拍攝過多項女性用品廣告，擔任過網拍、平面模特兒、直播主，在網路中小有名氣，臉書追蹤者逾3萬人，個人臉書粉絲頁也超過1萬6000人。

「參選最大的目的就是要推廣公益！」陳可蒂表示，成立公益聯盟就要是關心流浪動物以及社區弱勢，公益的種子應該由里蔓延開來，讓新舊交替、世代交替，用年輕的熱情來服務民眾；父母親支持她參選，更用實際行動向鄉親們推薦「女兒會是個好里長！」

向前輩請益 叮囑要勤勞

陳可蒂說，期盼可以整合里內安親班、托兒所、幼兒園、補習班等，打造孩童課後照顧環境；另外，要打造里內老屋規畫及住宅安檢，讓里民住得安心。

陳可蒂2日前往新北市議員張瑞山服務處拜訪，向張瑞山及議員參選人張維倩請益，討論社區事務及動保政策，張瑞山大方傳授選舉經驗「勝選無捷徑，勤勞才能獲得選民支持！」張瑞山也鼓勵年輕人要多多關心自己的社區、回饋鄉里。

(中國時報)