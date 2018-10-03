楊文科訪人瑞 鄭朝方讚黑糖

新竹縣長參選人楊文科（左）拜訪111歲人瑞曾彭尾妹（右），她也是全縣年紀最長的人瑞。（邱立雅攝）

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

選戰進入倒數階段，新竹縣長參選人宣傳力道跟著加強。國民黨籍楊文科趁著重陽節前夕拜訪縣內最年長的人瑞曾彭尾妹，承諾當選後將維持發放敬老津貼3000元。民進黨參選人鄭朝方則至蔡英文總統走訪過的寶山新城風糖，學做黑糖蛋糕，誇讚新竹黑糖產品不輸日本沖繩。

楊承諾發敬老津貼

17日就是重陽節，國民黨新竹縣長參選人楊文科昨到芎林鄉石潭村，拜訪全縣年紀最長人瑞曾彭尾妹，問候老人家起居家常，同時承諾若當選將發放敬老津貼3000元，回報縣內長輩，並感念長輩為家庭、社會所做的貢獻。

111歲人瑞曾彭尾妹年輕時隨夫家務農，到90歲時還會幫忙賣菜，喜歡參加社區活動，個性相當開朗。曾彭尾妹看到楊文科滿心歡喜，緊握著楊的手鼓勵他好好做，好人一定會有好報，還雙手比出讚預祝楊文科高票當選。

鄭認寶山不輸沖繩

日前蔡英文總統帶著鄭朝方前往寶山新城風糖參訪，了解在地社區營造與黑糖產業，鄭朝方選擇二度造訪，和執行長王翎鳳學習製作黑糖蜂巢蛋糕。鄭朝方認為，新城風糖的黑糖蜂巢蛋糕口感獨特，在甜點市場上有競爭力，不輸日本沖繩的黑糖產品。

民國黨參選人徐欣瑩則將在7日邀請多名世界級的音樂家來新竹縣舉辦星光音樂會，為了宣傳音樂盛會，邀請台北市長柯文哲在鏡頭前打三角鐵大唱小星星，並用直笛吹奏小蜜蜂等名曲，用正經的表情、搞笑的台詞宣傳周末音樂會。

(中國時報)

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