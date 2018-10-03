3名嘴諷夫人干政 廖婉如提告

2018年10月03日 04:12 中國時報 陳世宗 、 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

國民黨市議員顏莉敏2日質詢指出，林佳龍市長不顧夫人廖婉如身分特殊，竟讓她參加市府會議還坐在旁邊，外界觀感不佳；亦涉及違反公職人員利益衝突迴避法，外界質疑這是「夫人干政」？市長林佳龍說，外界不實指控，廖婉如已正式提告。

因不滿名嘴鄭麗文、蘭萱、徐弘庭在政論節目及廣播中，指奇美博物館拿下台中花博大筆標案！廖婉如2日到台中地檢署按鈴控告3人言論不實、涉嫌誹謗；廖婉如說，很不願意提告，但實在傳得太離譜。

挨批未列名卻列席

顏莉敏說，105年12月28日在市府文心樓會議室，召開「台中世界花卉博覽會策佈展及相關活動內容外部諮詢討論會議」；開會通知單寫主持人為副市長張光瑤，出席名單有副祕書長郭坤明、執行長陳彥斌等；公文沒有廖婉如，也沒有奇美博物館，但廖婉如卻出現跟張光瑤一同主持會議。

顏莉敏指出，林佳龍市長夫人公然參加不該出現的市府會議，先前相關情事曾被議員揭發已觀感不佳；現又不請自來參加主持會議，外界難道不會質疑「夫人干政」？怎會不清楚要利益迴避？

林佳龍稱義務幫忙

新聞局長卓冠廷說，會議屬諮詢性質，主持人張光瑤副市長認為，會議原本設定就是邀請外部專家提供諮詢意見，口頭邀請廖婉如列席，在市府諮詢會議中，並不奇怪。

市長林佳龍表示，他太太是以奇美博物館副館長身份出席花博外部諮詢會議，純粹義務協助並未涉入任何標案；外界不實指控，廖婉如已正式提告。

廖婉如強調，她出席花博座談會是與專家受邀分享策展經驗，自己與奇美博物館都未涉入標案。律師聶瑞瑩說，3位名嘴未盡查證工作，誣指市長夫人干政、奇美拿下大筆標案，已違反誹謗罪。

(中國時報)