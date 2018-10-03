台南生技綠能展 周五登場

2018年10月03日 04:12 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

2018台南國際生技綠能展將於5日在南紡世貿展覽中心盛大開展，台南市政府經發局指出，展覽已經邁入第8屆，今年共計有超過來自國內外160家廠商參展，已成為南台灣最大的生技、綠能產業展銷平台，也規畫5大展區，並首度邀集中央相關部會參展及成果發表，還有歐、美、非、東南亞等7國業者參與，讓展覽內容更加國際化、可望創造更大商機。

國際展區邀7國參與

台南市經發局長殷世熙表示，今年度展覽有多項特色，包括連續4年獲得經濟部國貿局補助，參展業者可邀請海外買家來台洽商，機票及住宿費用由官方補助，吸引更多買家前來；另外整合科技部、經濟部能源局、行政院原能會、交通部第二期能源國家型科技計畫等，以政府形象區的專區方式呈現成果。

殷世熙說，今年展會共有政府形象、國際產業、創新產學研、生物科技及綠色能源5大展區，國際專區邀請美、法、奧地利、比利時、南非、紐西蘭、印尼等7國業者參加。

民眾消費滿千就摸彩

為了呼應中央推行的長照政策及對智慧健康產業的重視，台南市府主題館也特別設立健康科技專區，現場展示新創團隊的生技醫療、文創及雲端科技產品；展覽期間也將辦理4場研討會，討論綠色聯盟商機媒合、太陽能政策、清真認證研討等。

展覽從5日開始一連4天在南紡世貿展覽中心舉行，開放時間從9:30到17:30，民眾只要消費滿1000元就有摸彩券，有機會獲得電動自行車、溫泉住宿券等獎項，購買電動機車、自行車還可抽回饋金，歡迎民眾踴躍進場參觀。

(中國時報)