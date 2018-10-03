拆違建費自付提案 連4屆被打槍

2018年10月03日 04:11 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮大地震造成市區4棟大樓倒塌，民眾檢舉縣府擺爛，檢方調查發現去年度議會通過縣府拆除違建預算只有「1000元」，連請1天粗工都不夠！縣府2日擬自訂條例提案強拆違建費用由屋主自行負擔，卻遭多數議員反問「誰家沒有違建？」封殺，連續4屆胎死腹中。

今年度花蓮縣府歲出129億元預算，只有違章建築處理業務費被議員狂砍至20萬元，其餘全數過關，2日縣議會召開臨時會，建設處長鄧子榆推「強制拆除違章建築收取費用」自治條例草案，訂定收費計算方式，讓違建者自行負擔代拆費用。目前全台已經有台北市、新竹市、雲林縣、嘉義縣、台南市及金門縣等六縣市已經通過上路，縣府盼藉此嚇阻違建。

但提案遭多數議員反對，民進黨議員施金樹搶先發難，批違章建築不可取，但反對拆除費由違建民眾負擔，無黨議員笛布斯‧顗賚，也發言附和其他議員意見，建議退回延至選後交給新任議員決定，獲與會多數議員同意。

縣府官員無奈透露，花蓮與原鄉違建嚴重，全縣違章待拆超過3000件，議員不給縣府拆除費，又要危害公安違建優先拆，「拆除費哪裡來？」、「等到出事又要怪政府」，縣府自2000年迄今6次提案對違建屋主收取拆除費，都被議員擱置，抱怨「是要推到哪一屆﹖」

由於花蓮強震造成「吾居吾宿」等多棟住宅倒塌，民眾向花檢署檢舉多次舉報違建，縣府卻不作為，檢方分案調查鄧子榆等3名縣府官員涉嫌瀆職，最後發現，議會去年給縣府拆除預算只有1000元，今年度也只有20萬元，並非故意不拆除，不予起訴，還他清白。

(中國時報)