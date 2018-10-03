拆違建費自付提案 連4屆被打槍

友善列印
中國時報
／花蓮報導

花蓮大地震造成市區4棟大樓倒塌，民眾檢舉縣府擺爛，檢方調查發現去年度議會通過縣府拆除違建預算只有「1000元」，連請1天粗工都不夠！縣府2日擬自訂條例提案強拆違建費用由屋主自行負擔，卻遭多數議員反問「誰家沒有違建？」封殺，連續4屆胎死腹中。

今年度花蓮縣府歲出129億元預算，只有違章建築處理業務費被議員狂砍至20萬元，其餘全數過關，2日縣議會召開臨時會，建設處長鄧子榆推「強制拆除違章建築收取費用」自治條例草案，訂定收費計算方式，讓違建者自行負擔代拆費用。目前全台已經有台北市、新竹市、雲林縣、嘉義縣、台南市及金門縣等六縣市已經通過上路，縣府盼藉此嚇阻違建。

但提案遭多數議員反對，民進黨議員施金樹搶先發難，批違章建築不可取，但反對拆除費由違建民眾負擔，無黨議員笛布斯‧顗賚，也發言附和其他議員意見，建議退回延至選後交給新任議員決定，獲與會多數議員同意。

縣府官員無奈透露，花蓮與原鄉違建嚴重，全縣違章待拆超過3000件，議員不給縣府拆除費，又要危害公安違建優先拆，「拆除費哪裡來？」、「等到出事又要怪政府」，縣府自2000年迄今6次提案對違建屋主收取拆除費，都被議員擱置，抱怨「是要推到哪一屆﹖」

由於花蓮強震造成「吾居吾宿」等多棟住宅倒塌，民眾向花檢署檢舉多次舉報違建，縣府卻不作為，檢方分案調查鄧子榆等3名縣府官員涉嫌瀆職，最後發現，議會去年給縣府拆除預算只有1000元，今年度也只有20萬元，並非故意不拆除，不予起訴，還他清白。

(中國時報)

新南向築夢計畫 收穫菲常 五泰輕軌被退5次 月底再提

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。