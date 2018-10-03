五泰輕軌被退5次 月底再提

2018年10月03日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

五股泰山輕軌是三環六線新增三線中，預估運量最高的一條，但可行性評估報告自2014年起連遭交通部退了5次，新北市議員陳科名2日總質詢時質疑侯友宜的三環六線政見到底做不做得到？捷運局表示，五泰輕軌日運量可達8萬5000人次，絕對有必要性，最快月底會再提交通部。

五股周邊新莊、三重、蘆洲、林口等地，有中和新蘆線、機場捷運線提供便捷服務，獨缺五股地區，新北市府2014年對五股泰山線可行性評估，規畫全長約11.48公里的捷運輕軌系統。

但可行性評估報告5年5度送交通部審查，都被要求佐證每日運量8萬5000人次如何計算？並要求市府再評估計畫的必要性與優先順序，另因2站點設在二重疏洪道左岸，因左岸堤防未來有加高需求，可能影響計畫。

陳科名說，這條路線每到選舉都會被拿出來提一遍，先前侯友宜更把五股泰山輕軌列為三環六線政見之一，他質疑，五泰輕軌已是最有希望的路線，還是被退5次，要求市府給五股泰山居民一個交代。

捷運局長趙紹廉強調，五泰輕軌北接環狀線、南接機場捷運，中間更連接新蘆線，可行性評估報告每日運量可達8萬5000人次，收支比達1.67，自償率39.7，是絕對可行的一條路線，他們會再加強報告內容，說服交通部。

趙紹廉說，除運量問題，因水利署考量其中兩個站點設置於二重疏洪道左側，左側堤防尚未符合防洪標準，未來可能需要加高，目前他們不排除類似機場捷運A2站方式，將站點設在堤防外，以連通道連接，因涉及地區發展、路廊研究、用地取得等，他們將逐一克服，最快報告會在本月底或下月初再送交通報。

至於深坑、八里輕軌，趙紹廉說，這些案子都經過可行性評估，收支比都超過1，自償率也都超過25％，他認為這新增的三線，確實很有機會。

(中國時報)