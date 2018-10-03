啟英高中 機器人賽3項全國第一

2018年10月03日 04:12 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

中壢區啟英高中資訊科學生參加教育部主辦技專校院國際性技藝能大賽，及台灣玉山機器人協會主辦國際奧林匹亞機器人競賽，獲得3項全國第一。其中林展祐、楊政昇、蘇建晟更將進軍泰國，參加世界賽！

校方表示，學生朱修謙、張超捷、徐偉宸獲教育部2018單晶片電腦鼠暨智慧輪型機器人古典電腦鼠走迷宮國內賽高中職組第1名。

張超捷表示，必須在電腦鼠上加裝紅外線感應器，讓它能自動偵測距離避免撞牆，此外自己寫的軟體也要能計算出迷宮模樣，並順利找到終點。而每個團隊寫的軟體計算方式都不一樣，因此寫出來的軟體搭配出硬體，才是獲得冠軍的關鍵。

此外林軒佑、蘇詩賢、魏名宏在線迷宮鼠國內賽高中職組也獲第1名。學生們說，機器鼠要能感應繪製在地上的線條，並判斷出正確路徑，對此不斷練習，奪下冠軍相當開心。

將在11月前往泰國參加比賽的林展祐、楊政昇、蘇建晟，在2018WRO國際奧林匹亞智能機器人聯盟全國總決賽高中職組項目得冠。林展祐說，題目是食物配送，製作出來的機器人要能找到食物，並送往正確的船隻。

林展祐補充，因為機器人容易有誤差，例如要求轉彎90度，容易轉過頭或是轉不夠，因此利用手機慢速錄影功能，找出誤差處，給予修正，希望能提高處理速度，在世界賽奪下佳績。

(中國時報)