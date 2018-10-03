五星廟拆了最後一面牆

2018年10月03日 04:12 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣二水鄉「五星廟」碧雲禪寺違建！縣府歷經1周強制拆除作業已進入收尾階段，縣長魏明谷2日到現場視察並下令將最後一面牆推倒，隨著灰飛煙滅；魏明谷希民眾生活可回歸平靜，同時致贈「瓦當」給碧雲寺主持，答應協助回復禪寺香火鼎盛。

同一天，魏明仁遭起訴！無獨有偶，縣府9月21日執行禪寺斷水斷電與張貼預告強制拆除違章建築函文時，產權所有人魏明仁涉嫌當場撕毀函文並毆打建設處趙姓科長與董姓約僱人員成傷，全案彰化地檢署火速在2日偵結依《妨害公務罪》將魏起訴。

魏明谷下令拆除禪寺違建東廂房3樓燕尾的最後一道牆，禪寺終於夷為平地，現場民眾跟著鼓掌叫好。魏明谷表示，魏明仁在禪寺建立共產思想教育的愛國基地升起五星旗引起國際媒體關注，言行損壞國家尊嚴與破壞人民感情，這是縣府決定拆除的關鍵。

民眾質疑強制拆除禪寺違建的500多萬元經費將由全民買單？魏明谷強調，縣府一定會追討，就算人已經不見，但土地可以執行拍賣，一定會依法追討到底。

魏明谷說，未來碧雲禪寺列入歷史建築部分是宗教，也是文化與建築的藝術保留下來作為地方歷史文化的活見證。禪寺合法部分會讓它就地重建，山坡地保育部分則將予以綠美化，發展宗教觀光。

(中國時報)