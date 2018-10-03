日透地雷達探查車 健檢台南道路

2018年10月03日 04:12 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

台南在823豪雨過後，路面出現2000多處坑洞，雖已陸續回填，鑒於馬路潛在淘空危機難以及早預防，也造成民眾觀感不佳；日本Geo Search株式會社技術團隊來台免費進行道路健檢，2、3日一連2天協助探測台南市東區、南區、安平區共9條路線，若查到小坑洞，工務局將進行灌漿，若是有大坑洞也會進行開挖修復。

台灣目前使用的透地雷達採人工背負式，1天檢測長度約1至2公里，1公里10萬元費用，因此，目前只能進行重點式檢測，日本使用車載式1天則可探測20公里，同時有23個頻道作檢測，比起人工背負式僅個位數頻道，效率懸殊。

台南市代理市長李孟諺推崇，該技術對於探查道路潛在危險效率極佳，希望未來能引進，也盼國內廠商投入開發，如此一來，將來道路即可全面健檢，在坑洞形成初期就結合鑽探確認坑洞位置，馬上灌漿，防止災害跟意外發生。

日本Geo Search株式會社利用探查車搭載透地雷達，針對肉眼看不見的地底掃描，該技術已廣泛運用在日本道路檢測，調查總距離迄今逾18萬9304公里，發現坑洞已超過6萬5402處。

此行是感念台灣過去對日本大地震協助，派遣車載式透地雷達探查車來台免費道路健檢，繼花蓮、高雄後，最後一站到台南，據悉一輛車要價不斐，千萬元起跳

工務局指出，根據日本車載透地雷達探查經驗顯示，道路坑洞形成的原因包括地底埋設基礎建設的老舊、破損及雨水和地震，據日本統計，有感地震達4級以上就會影響馬路安全。工務局選定過去幾次下陷多次的長榮路等9條路進行健檢，總長度2萬3380公尺。

(中國時報)