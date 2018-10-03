擴科學園區 許立明「設廠沒問題」

高雄市經發局籌設橋頭科學園區。（林瑞益翻攝）

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中國時報
／高雄報導

華邦電子投資高雄3350億元新台幣興建12吋晶圓廠，路竹科學園區趨近飽和，高雄市代理市長許立明表示，市府不僅在中央新政府上任後合作啟動增設橋頭科學園區，近10年來更主動報編或儲備各類型產業用地超過1200公頃，加上高雄擁有捷運、高鐵、海空雙港和大學城的絕佳條件，「再來幾個國際大廠都沒有問題」。

過去10年，鑑於高雄產業用地已趨飽和，無論是既有廠商欲擴廠，或新廠進駐均面臨缺地問題，市府於是主動開闢大寮的和發產業園區、報編仁武產業園區，爭取科技部籌設橋頭科學園區，並積極開發南星計畫區與亞洲新灣區等土地，以因應各類型產業用地需求。

2009年因應加工出口區廠商擴廠及台商回流需求，市府與加工出口區管理處合作將原行政院退輔會榮民塑膠廠國有土地，開發為楠梓加工出口區第二園區，全球半導體封測龍頭日月光已陸續進駐建廠生產。

許立明說，和發產業園區則是全國首件依「產業創新條例」由政府報編的產業園區，採興建與招商同步，目前有52家廠商登記進駐，申請購地面積佔可出售面積60％，近來蘋果供應鏈台郡科技更加碼投資發展5G毫米波，未來預估年總產值可達400億元，創造1萬個就業機會。

此外，市府於和發園區進行開發後隨即啟動仁武產業園區報編作業，產業用地48公頃，將引進智慧機械並打造航太產業供應鏈，並收納周邊未登記工廠，目前正進行環評審查作業，預估投資金額213億元，可創造6300個就業機會。

(中國時報)

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