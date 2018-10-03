幸福學堂開課 小朋友鮮體驗

「2300萬人的幸福學堂」開課典禮，板橋中山國小四年級舞蹈班學童，在館內金色大廳表演舞蹈。（葉書宏翻攝）

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中國時報
／新北報導

世界宗教博物館與王永慶先生教育基金會合辦「2300萬人的幸福學堂」，2日舉行開課典禮，邀請板橋區中山國小學童到館參訪，透過有趣的互動遊戲與DIY活動，讓小朋友體驗寓教於樂的生命教育。

幸福學堂計畫規畫不同的主題安排參觀導覽、校園巡展、DIY等教育活動，受益學生人數已近2萬人，今年邁入第7年，補助北北基、桃園、南投偏遠或都市邊陲地區等20所學校，另外增設「幸福小學堂」，提供學校教材、教具等資源，嘉惠台灣更多學童。

「2300萬人的幸福學堂」2日舉行開課典禮，邀請板橋中山國小四年級、六年級學童、老師到館參訪，王永慶先生教育基金會副執行長許蓮聰特別到場致詞，期盼孩子藉由博物館的資源與多元有趣課程安排，豐富心靈，並學習宗博館一直在推動的尊重、包容、博愛精神。

值得一提，最受歡迎的主題導覽活動「聖境巡禮遊世界」，從博物館內知名的全球各地不同宗教建築模型，體驗歷史文化的精采轉譯，自然而然地形塑藝術養成。不只外觀如真實建築般逼真，模型內部也仿造真實建築，透過眼睛的觀察和用心的體會，自然而然養成藝術之眼。

館長陳國寧分享，宗博館成立的緣起及歷史，並強調博物館創辦人心道法師要傳遞的愛與和平理念。館方還安排「禪繞畫錫克刀」DIY活動，讓孩童了解宗教代表圖騰的意涵與藝術之美。

(中國時報)

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