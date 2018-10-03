餵食疏忽 駱駝咬傷保育員

2018年10月03日 04:11 中國時報 陳志祥 ／台北報導 張潼、／台北報導

台北市立動物園非洲區駱駝2日驚傳咬傷人事件！年近60歲的保育員餵食駱駝時，雖隔著柵欄，但因未保留安全距離，遭駱駝「啃」了脖子右前方，所幸僅造成約2公分的破皮，未傷及靜脈動脈。園方表示，過去不曾傳出駱駝咬傷人事件，昨天的狀況是保育員有疏忽。

動物園發言人曹先紹表示，2日早上11時許，保育員在餵食駱駝時，雖與駱駝隔著柵欄，但他忙著搬乾草未注意仍應與柵欄留安全距離，駱駝可能看見他的頭髮誤以為是草，從柵欄縫隙探出頭、啃了他的脖子右前方，造成2公分多的破皮，沒有明顯出血，可見未傷及靜脈、動脈，但仍送到萬芳醫院打破傷風，接下來還要清創，避免蜂窩性組織炎。

曹先紹表示，「闖禍」的是20歲的雄性單峰駱駝「寶惜」，體重約675公斤，前肢肩高（單峰頂）190公分。雖然體型大，但過去動物園從未發生駱駝咬傷人的事件，此次意外應是該名保育員年紀較長，加上未留意保持安全距離所致。曹坦言，該名保育員在非洲區工作超過20年，照顧駱駝至少也有10年，這次受傷，「的確有點疏忽了」。

北市動物園這位保育員有否MERS感染危險？疾管署防疫醫師林詠青表示，台灣的駱駝全部被證實不是來自疫區，所以沒有傳染MERS的可能性；如果有被駱駝咬傷，只要以一般動物咬傷處理即可。

(中國時報)