藍綠5搶4 人人自危怕成遺珠

2018年10月03日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

年底選戰逼近，新北市議員選舉第一選區（淡水、八里、三芝、石門）今年應選4席有7人登記，其中泛藍與綠營參選人呈現3對2，競選組織運作如火如荼進行，而另2名無黨籍新人至今尚無動作，第一選區仍是藍綠5搶4機率高，競爭相對平和，但老幹新枝互搶票，依然是人人自危深怕成為遺珠。

第一選區市議員參選人包括國民黨鄭戴麗香、民進黨鄭宇恩、無黨籍蔡錦賢3位現任議員，新人則有國民黨陳偉杰、民進黨呂孫福、無黨籍陳靜儀、無黨籍呂鈞鴻，老幹新枝7搶4。

不過，蔡錦賢是無黨籍泛藍勢力，雖然深耕地方多年有穩定基本盤，但日前因1998年涉預備行賄罪遭判刑卻未服刑一事，遭監委陳師孟質疑參選資格，並提案糾正內政部，中選會雖承認蔡的參選資格，蔡疑似預防選前添變數，此次仍找來團隊幕僚呂鈞鴻加入選戰，外界解讀是備胎人選，棄選機率高。

而另一位無黨籍新人陳靜儀主打財經專業、無黨派包袱，但目前為止尚無運作造勢活動，對早已啟動組織戰略的藍綠參選人威脅不大，第一選區依舊是泛藍與綠營5搶4機率高。

5搶4局面讓藍綠青年新人對選情影響力更高，藍營新人陳偉杰是新北市青工總會長，外型帥氣陽光還擁有台灣師範大學政治學研究所法學博士的高學歷，在地方跑攤互動時老少通吃，加上接棒現任的蔡葉偉參選，大吃黨部資源和年輕選票，也牽動藍綠現任議員票數。

綠營的28歲新人呂孫福是前議員呂子昌之子、立委呂孫綾胞弟，雖然學經歷不如陳偉杰，但同樣是青年參選，加上呂家在淡水經營多年，擅長地方組織運作，呂孫福同樣有大搶藍綠現任議員票源的實力。

至於現任議員，上屆得票排名依序是綠營鄭宇恩、無黨籍泛藍勢力蔡錦賢、藍營鄭戴麗香，鄭宇恩雖掌握優勢，但新人陳偉杰和呂孫福的參選後，鄭宇恩的年輕選票首當其衝，加上執政黨包袱和深綠選民配票新人的損失，上屆第一高票難保不會成為遺珠。

中壯派的鄭戴麗香和蔡錦賢分別在八里、淡水深耕基本盤，受到新人瓜分年輕選票的衝擊相對小，不過藍綠老幹新枝相爭，選民會不會想給新人一個機會也牽動選情。

(中國時報)