2018年10月03日 04:11 中國時報 陳世昌

走在台北東區，黃金店面淪為臨時賣場，捷運地下街三五步就一家鐵門深鎖，蔡英文卻自誇經濟榮景歷來最好。韓國瑜說當年在高雄當兵，看到的是繁華熱鬧，如今中山路不是租就是售…。

面對貿易戰風火燎原，習近平說「飯碗要端在自己手裡」，大陸有14億個飯碗，台灣只有2400萬個飯碗，台灣主政者再怎麼不喜歡中共，也該好好看人家怎麼思考「讓人民有飯吃」的戰略。

習近平日前赴東北三省考察，對於振興經濟的「東北節奏」，適足以給如何振興台灣借鏡。習說「冰天雪地也是金山銀山」，何況台灣還是個寶島，主政者不能沉迷於宣示主權的華麗包裝，卻忽視台灣內部逐漸凋零的實況。東北農業基地加工業基地的屬性和台灣極為類似，大陸希望推動「東北振興」的六大方向，包括以優化營商環境為基礎、培育壯大新動能為重點、科學統籌精準施策、支援生態建設和糧食生產、深度融入共建一帶一路，以及著重補齊民生領域短板，涵蓋創新、協調、綠色、開放、共用，都完全適用台灣。

但觀諸蔡政府從過去的反商情結，讓外資對台投資卻步，現在更明訂嚴厲罰則防堵陸資投資台灣，卻對在大陸經商受挫的台商敞開雙臂，台灣經濟恐更因而陷於失衡。台灣要捧好飯碗，還要不走傳統經濟回頭路，必須從創新的角度思考，馬雲的口頭禪「擁抱變化」，所以阿里巴巴始終能走在時代前端，大陸全面啟動發展區塊鏈運用經濟，如果以軟實力搞好硬實力，美中貿易戰的未來輸贏，將會由顧好人民飯碗的一方得點。

台灣身處美中角力夾縫，蔡政府顯然一面倒唯美國馬首是瞻，無視兩岸攜手才是最佳戰略，而以區塊鏈運用為核心的新經濟，台灣尚有些許長期累積的優勢，等到大陸全面將新經濟發展起來，台灣就完全失去立足點。

端飯碗是很現實的民生議題，大陸有這樣的覺悟，習近平說「十幾億人口要吃飯，這是我國最大的國情」，而如何讓2400萬人口吃飽飯，就是台灣「最大的國情」，也是主政者最基本的責任。選戰當前，民進黨政府官員四處吹捧「假政績」，聽在飯碗岌岌可危的人民耳裡，難道只能無奈，選民再不覺醒，不只可能被迫西進，還恐怕全島消耗殆盡，飯碗漂在海裡。

大陸排山倒海全面「擁抱變化」，不走封閉僵化的老路，要建設人人飯碗飽足的美好生活，台灣曾經是傲人的亞洲四小龍，何苦淪為看美國臉色的一枚棋子。台灣要在詭譎的國際局勢站穩腳跟，更需要「自力更生」，但絕非自我封閉，也就是思考如何有尊嚴的融入華人振興的行列。

飯碗端在自己手裡，蔡政府沒有權力恣意妄為，把人民的飯碗打破。

（作者為《大師鏈》傳媒編輯長）

(中國時報)