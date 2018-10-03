失去應變力的蔡政府令人憂心

2018年10月03日 04:11 中國時報 主筆室

過去一年以來，台灣內部政治、兩岸關係及美中關係都出現重大變化，對台灣安全情勢與未來發展都將造成重大影響。但檢視民進黨政府所作所為，既未敏銳察覺新情勢的出現，更未提出全局性因應策略，似乎只在意選舉一時的利益與一黨的得失，讓人不能不為台灣的未來擔心。

蔡總統堅持「維持現狀」，但現狀早已改變。隨著中國崛起，美國感受到強大壓力，川普總統強勢啟動貿易戰，希望拖延大陸高科技產業的發展，大陸也不甘示弱，貿易衝突不斷升高。中美貿易戰造成的敵意已延伸到戰略利益的衝突，台灣將承受強烈的衝擊。

另一方面，去年10月中共第十九次全國代表大會（十九大），身兼大陸國家主席的中共總書記習近平針對民族復興與兩岸議題，提出了「兩個百年」論述，也宣示以「準國民待遇」等訴求，全力擴大爭取台灣民心。今年2月國台辦發布「31項惠台措施」，9月開始實施「港澳台居民居住證」，提供等同於國民的便利待遇，具體實踐了十九大的政策宣示。

針對這些重大的國際與兩岸新情勢，民進黨政府的因應政策是什麼？針對中美貿易戰，行政院長賴清德曾說台灣要藉此得到「對台灣有利的事情」，問題是如何得到？政府的相應規畫又是什麼，卻未見提出。針對大陸硬的一手搭配軟的一手綿密攻勢，政府卻只能做出自殘式的回應，戰略上讓自己更虛弱。

中美貿易戰升級最深遠的影響，不是單一國家進出口數量的增減，而是全球供應鏈的遷移、變化及重組。為了規避貿易戰帶來的關稅及其他風險，許多廠商考量把生產線部分甚至全部移轉到其他國家。在大陸投資的台商，多以出口為主，且以美國為出口大宗，關稅提高後需要「避險」的廠商必然不少，台灣幾家自行車大廠巨大、美利達都已準備在台增加生產線，生產出口美國的自行車。

如果台灣能成功吸引為避險而必須另尋生產基地的台商，對增加投資、帶動經濟成長、增加就業機會，必然有顯著效益。政府也喊出要吸引台商回流的口號，但企業尋找投資設廠地點，不能僅靠口惠，必須要有實利。

然而，盤點台灣的投資環境，企業界多次反應的「五缺」問題尚未解決，特別是缺電問題，一直讓企業界難以安心。現在供電備轉容量率常在6%以下低點盤旋，但即將增加幾個用電量高的半導體廠，加上台商大批回流，台電能否提供充裕穩定的電力，大有疑問。再如台灣經貿邊緣化問題一直無法突破，這波供應鏈移轉過程中，越南成為企業的首選，重要原因之一就是越南有CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）加持。其他如國內低落的行政文章、政策的反覆不定等問題，政府都必須有所改進，否則難以吸引眾多台商回流。

當然部分企業基於市場、生產成本、技術層次、群聚效應等考量，未必就能遷移生產基地；但不論如何，對台灣所言，中美貿易戰確實是吸引台商回流的好機會，效果如何，就看政府是否拿得出辦法，端出實利政策。

對於大陸持續宣布提供台灣民眾的等同待遇，包括惠台政策及居住證，至今民進黨政府除了放話批評大陸，提出一些片面防堵、打擊政敵、傷害自己同胞的對抗性想法之外，完全拿不出有利台灣的戰略性規畫。以惠台政策為例，賴清德在對岸宣示兩個星期之後，只說這不是惠台政策而是對台政策，並無高明論述。後續端出的39項因應措施，多數都是各部會原有政策的重新組合，亦無新意。

對於居住證，行政院沉寂多日之後的正面回應，居然是表態對領取大陸居住證的台灣公民，將管制、限縮公民權，目前正在積極蒐集各界意見，研擬管制的程度。當對岸對台灣民眾伸出橄欖枝，民進黨政府能想得出來的政策，只是限縮及打壓自己的公民，大陸爭取台灣民心、台灣卻把自己的人民往外推，這種決策品質讓人浩嘆。

面對美、中、台三邊關係的劇烈改變，尤其中美衝突升高，兩岸關係將更形惡化，台灣需要避險，更需要有洞見的政治領袖集思廣益提出可以帶領台灣面對下一個5年、10年挑戰的前瞻政策，而不是只會耍嘴皮子、見招拆招、打壓自己公民的選舉操作。

(中國時報)