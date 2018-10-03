中選會流失公信力

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中國時報
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國民黨立委盧秀燕領銜發起「反空汙公投」，中選會點收的連署書是48萬8120份，收據上有註明、蓋章；但戶政機關查對結果為49萬7193份，比國民黨送件的還多出近萬份。中選會回應相關質疑時宣稱，當初是「簡單」點收。身為選務機關，選票可以「簡單」點收？簽發的收據與實際狀況不符，中選會有沒有偽造文書之嫌？該不該移送？

反倒是針對7萬7194份「有偽造情事」、1萬1849份「死人連署」，中選會不排除依法告發，而且還「預判」，有相當高的可能性構成犯罪行為。

連署書多了近萬份，中選會僅以當初「簡單」點收輕鬆帶過，然後對於選民有瑕疵或無效的連署卻又揚言移送，如此「嚴以律人、寬以待己」，只許州官放火，不容百姓點燈的心態，這樣的選務機關還剩下多少公信力？政府的公文函件還能當真？

既然只是「簡單」點收，數字「僅供參考」，為什麼「以核養綠公投」發起人黃士修為了補件而進行絕食抗議，中選會卻態度強硬？並稱「以核養綠」公投連署書已經查收31萬餘份，開立查收收據，已函請戶政機關查對，堅持無再次點收的權限與義務。

況且，連署是否偽造，也不是中選會說了算。尤其連署書通常是民眾在連署站或帶回家填寫，過程有多人經手，要找出誰匯集提供並不容易，硬要把帳算到領銜發起人頭上，難免產生打壓公投的寒蟬效應。

如果依《刑法》偽造文書罪須「足生損害」於公眾或他人為要件，對應此次「反空汙公投」的爭議，顯然公投是否成案才應該是最大的公共利益。中選會一再流失公信力，就不怕哪天連公布選舉結果，民眾都不相信。

(中國時報)

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