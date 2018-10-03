2018年10月03日 04:11 中國時報 張景為

促轉會「東廠」事發後，民進黨政府顯然並未真正學到教訓、反思問題所在，有的只是擔心影響年底選舉，全力防堵後續衝擊效應。於是，雖然促轉會的氣燄暫時收斂，但卻讓其他機關變本加厲、爭相邀功，從監察院到中選會再到NCC，紛紛搶著表態猛進。情況之喧囂，猶如明朝大內先有錦衣衛，再設東廠，最後更有西廠與內廠。

為了打贏年底選戰此一最高政治目標，在中央執政失能不力之下，民進黨已鎖定「打假新聞」為戰略訴求，全力鞏固民進黨支持者心防，以催動綠營選票回流；並配合前述各機關擴張行政權力的種種爭議作為，不惜被冠上東廠罵名也要貫徹任務。

何謂「假新聞」？如何認定？何人判定？現在看起來似乎就是蔡政府說了算，這絕對是明顯違憲的爭議，也是大開民主倒車的笑話。假新聞被操作成眾矢之的，便成為蔡政府諉過卸責最好的擋箭牌。民進黨還效法過去威權時期「三合一敵人」的手法，把大陸、在野黨與非綠媒體用「假新聞」統包在一起扣帽子一起打；所謂「千錯萬錯，政府不會有錯，如果有錯，都是假新聞的錯！」

打假新聞的荒謬事證已不勝枚舉，最近就有一個看似小事、實則令人不解更難以接受的案例。國家通訊傳播委員會（NCC）日前透過新聞稿，「嚴正譴責《中國時報》時論廣場以短評方式模糊廣電媒體的查證義務，更詆毀維護媒體公信力及言論自由的作為，其心態殊為可議。」這話批得很嚴重，那麼《中時》的短評到底是犯了什麼滔天大罪呢？

原來是，NCC表示這篇短評提及「NCC更是積極投入，對所謂的假新聞開罰，最高可罰200萬元。至於新聞的真假由NCC認定，大開言論自由倒車。」真的就只是這樣一段文字，本來應該接受輿論監督、檢驗的NCC，竟然反客為主，如此放話威嚇媒體。事實上，這篇標題為〈張天欽無所不在〉的短評，內文中還提了包括促轉會、黨產會、法務部、中選會等機關的爭議作為，偏偏其中用語最輕的NCC，竟然馬上跳出來抨擊表態加邀功！

有沒有搞錯啊！這是篇評論而非新聞，政府作為可受公評，乃是天經地義、民主常識，那段被NCC厲言譴責的文字，又有哪句為假？哪裡毀謗？難道政府機關是必須備受呵護的瓷娃娃，經不得一點批評碰撞？而且《出版法》早就廢止多年，NCC現在竟撈過界管起不該他管的事；再說若以其批判標準，包括綠媒在內的絕大多數傳媒，每天「犯規」的大小評論不知凡幾，NCC難道不該一視同仁，逐篇譴責？還是揣摩風向，就只針對《中時》找碴？

民進黨從在野時期開始，就是輿論操控的高手、文宣造勢的專家，甚至可說是眾多「假新聞」的製造者與受益者；當年民進黨巧妙神奇的群眾與社會運動訴求、選戰議題操作，若以今天民進黨執政後的標準，恐怕多數都是假新聞。行家裝笨使壞，不過是各取所需，大家心知肚明，難道真當人民是傻子？

隨著行動通訊時代不斷進化，年底與2020的大選，遭到網路全面的覆蓋與影響，只會更深更複雜。要釐清「假新聞」的問題絕不是政府以公權力來主導這麼膚淺，何況政客的說謊與無能，往往要比假新聞更可怕，甚至是假新聞真正的亂源。

(中國時報)