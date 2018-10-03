2018年10月03日 04:11 中國時報 賴祥蔚

中華傳播管理學會跟多位立委共同主辦一場「拒絕審查，尋找解方：假新聞治理與言論自由公聽會」。這場公聽會邀請的4位學者，其中，政治大學傳播學院的鄭自隆教授與真理大學法律所的吳景欽副教授，一般歸類為偏綠。鄭教授是傳播學界的前輩，他一路走來始終如一。吳景欽教授，論理清晰、色彩鮮明，他是民進黨籍。然而，聽他在公聽會上的發言，深感這是一位「吾愛吾黨，吾更愛真理的學者」。諸多主張，不謀而合。

其實不論是鄭教授或是吳教授，應該都不是偏綠，而是綠偏他們。就像也有人會認為我可能偏藍，但我就是我，作為傳播學者，我自有主張，我如果支持藍，絕對不是因為我偏藍，而是因為藍偏向我的主張。這是基本邏輯，本末不可倒置。認為我偏藍的人，不妨去查一查國民黨執政時期我怎麼為了新聞自由批判政府。就像老師看到學生錯了，一定會提出鞭策與建議。

從學理來看，不管偏藍偏綠，對言論自由與新聞自由的看法不應該有不同的答案。可惜的是，在權力的誘惑之下，常常有人換了位置就換了腦袋，或是換了執政黨就忘記過去的主張，從此不再批判政府，等待關愛的眼神。這種人，才是偏藍或偏綠的人。

在公聽會上，鄭自隆教授說當年國民黨政府要通過《國安法》，民進黨拚命反對。如今民進黨居然想利用《國安法》來箝制新聞自由。吳景欽教授說民進黨一貫主張百分百言論自由，現在居然想要管制言論及新聞，讓人無法想像。兩位重視是非大於藍綠，這才是知識分子的良心。

相較於鄭、吳兩位學者，過去在國民黨執政時期經常為了新聞自由而批判政府的許多組織，最近不知道為什麼都安靜了。這些組織的主要幹部固然也還投書，但是卻很少看到以整個組織名義站出來捍衛新聞自由。

放眼國際，「無國界記者組織」每年都會公布各國的新聞自由指數，今年台灣的排名上升3名，排在世界第42名，是亞洲新聞自由度最高的國家。必須指出的是，「無國界記者組織」大力批評很多國家想要以「假新聞」為藉口限制新聞自由。如果台灣真的通過修法來限制新聞自由，這會對於台灣在新聞自由指數的排名有什麼影響？到時排名下跌了，台灣的國際形象受損，保證又沒有人真正負責。

言論自由與新聞自由從來不是天生就有，而是公民爭取得來。如今台灣正在走回頭路，期待所有的學者與媒體相關組織本於良知，一起站出來捍衛新聞自由。（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授）

(中國時報)