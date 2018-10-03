破壞觀音藻礁 深澳翻版

2018年10月03日 04:11 中國時報 邱文彥

繼深澳火力電廠強力通過環評後，桃園市觀音藻礁的天然氣第三接收站（三接）開發計畫，環保署準備以清場、不准直播、投票表決等方式，有可能蠻幹地強行通過環評。

三接計畫改變區位、規模，增設港區儲槽，理應補作環說書；環評委員及環團所提意見，開發單位未能逐項釐清與具體回應；清場和禁止直播的動作如果屬實，不但違反《環評法》第4條公開說明與審查的精神，如同深澳案8比8、正反意見相當而付諸表決的方式，也背離了環評以科學、客觀的原則。由最近學界、法界和環團不斷地質疑，環評恐已逐漸失去公信力，淪為政治操作工具。

桃園藻礁不但是國際關注和積極保育的「溼地」，也是《海岸管理法》第1條追求零損失的「自然海岸」。藻礁需7500年左右的孕育才有今天的成果，如果毀於一旦，將是台灣重要棲息環境的最大損失。除了藻礁，當地還有柴山多杯孔珊瑚、沙灘、礫石和泥質海岸，由於棲地多樣化，包括珍稀的紅肉丫髻鮫、小丘多彩海蛞魚、千餘隻裸胸鯙等，生物極為豐富。尤其，紅肉丫髻鮫為世界保育組織列為「瀕危物種」。如果台灣違反國際保育協議，不能有效保育瀕危和禁捕物種，將有可能遭到國際制裁。

深澳火力、觀塘三接計畫之環評好比「急急如律令」，當與「2025非核家園」有關。然而，此一非核，究竟是政黨的口號，還是政府政策？如果是政府政策，就必須依照環評法進行政策環評，否則無由約束法律位階的環評作業，充其量只能說是「政治操作」了。非核固為理想，但扁政府時代制定的環境基本法第23條：「政府應訂定計畫，逐步達成非核家園目標」。單純地以核三廠除役的2025為目標年，缺乏詳細評估與路徑規畫，顯然是躁進和不切實際的作為。當局應盡速檢討2025的可行性，尋求較佳替代方案，而非強行通過環評，讓藻礁和國民健康陷入無盡浩劫。

今年4月行政院海洋委員會成立。依據《海洋保育署組織法》第2條，海洋生物多樣性、海洋保護區和非漁業海洋資源之保育，為該署重要職掌，海洋保育署應正視藻礁和三接議題，有所作為。

蔡英文總統曾寫下「藻礁永存」4字。2012年4月30日鄭麗君、田秋堇、張曉風等立委，也曾在立法院召開公聽會呼籲保護藻礁，政治人物應信守承諾。由環委集體退席、環團和學界聲嘶力竭地呼籲，三接一案已非藍綠問題，更非反對開發的運動。事緩則圓，如此未有共識的重大爭議應退回專案小組，由開發單位重新研擬兼籌並顧、異地發展的替代方案。（作者為國立台灣海洋大學榮譽講座教授）

(中國時報)