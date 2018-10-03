2018年10月03日 04:11 中國時報 白德華

阿里巴巴董事局主席馬雲，選擇在53歲生日當天，決定退休了。他寫了一封公開信，將職務交由現任集團CEO張勇接棒，完成了他退休的「夢想」。對馬雲來說，是求仁得仁。但也讓外界震驚，畢竟53歲正當盛年，何以馬雲做出如此抉擇。

其實馬雲做出這樣的決定早有跡可尋。2015年馬雲來台演講時就說，念了4年師範，教了6年書，然後跑去創業，有點對不起母校，想有天回母校教書，但公司做成這樣的規模，很難再回學校，因此每年總花些時間到學校做些交流。決定退休前一周，馬雲又公開說，以後退了想回學校教書。這6年教書時光成為馬雲心中抹不掉的印記，無時無刻不想重溫校園時光。

相較商場爾虞我詐和無情，校園是所有人一生中最緬懷的日子。即使創造了全球第一大商務王國、市值5000億美元的電商帝國，馬雲仍一本初衷，無時不想念那段人生最單純、只為教化青年的美好日子。

1964年生在杭州的馬雲，35歲創建阿里巴巴前，跌跌撞撞。18歲參加聯考一再失敗，第3年才因杭州師院英語系招生不滿才補上；10年後離開學界，說服家人及親戚湊了2萬人民幣，開了一家翻譯社，第一個月全部收入700元，但光店面租金就2400元，逼使馬雲不得不夜間兼職教英語，踩三輪車、做搬運工、當小販，最著名事例是他說的，25人到肯德基應徵，24人被錄取，唯一沒被錄取的就是他。

「人生最大財富是失敗」，他常如此告誡年輕人。經歷十數次應徵遭拒及工作挫折後，看起來沒人覺得他會成功，連他爸媽都覺得不會。但馬雲要年輕人「學會欣賞自己」，把災難看成機會，找尋自己的機會，而不是只看著別人如何成功。

眼光快狠準，看準了埋頭就幹，堅信自己必會成功。創辦阿里那年代，為企業做電商幾乎不可能，「跑了十個客戶，十個拒絕。」但馬雲一頭栽入，決定創業那天，讓同事備好錄影機，說要為歷史留紀錄，並誇下海口，「我們要建成世界上最大電商公司，要進入全球網站排名前十」。不到20年，馬雲做到了。

阿里巴巴正好趕上網路風潮的興起。創建不到一年，分獲高盛及軟銀共2500萬美元挹注，奠定了成功的首部曲。

馬雲妻張瑛是他同學，草創阿里一年左右，張瑛問馬雲現在到底賺多少？馬雲伸出一根手指頭。1000萬？搖頭。1億？搖頭。100萬？馬雲點頭。「這麼少？」馬雲說，「每天，現在是一天利潤100萬。」馬雲給太太第一份驚奇，十數年來給全世界無數的驚奇。如今，是否再讓人生畫下驚嘆號，就讓我們拭目以待。

(中國時報)