甜白釉非白瓷 乾隆錯了嗎

2018年10月03日 04:11 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

台北故宮正展出永樂皇帝的瓷器，甜白雙龍紋碗也在列。（故宮提供）

清宮一直是兩岸歷久不衰的影視題材，但愈是熱播的清宮劇便愈是被放大檢視，從人物史實、服裝到清宮家具、擺設都十分考驗對文史用典的功力，近日熱播的《如懿傳》則是因乾隆對衛燕婉分不清「甜白釉」和「白瓷」而引起討論，國立故宮博物院器物處處長余佩瑾則解析，甜白釉也是白瓷，但就顏色和特色來說，甜白釉確實另有專指。」

色如白砂糖 取名甜白釉

《如懿傳》劇中衛燕婉撞倒了養心殿內陳設的瓷器，驚呼「碰壞了白瓷香爐」，乾隆十分不悅地指「這不是白瓷」、「這是甜白釉」，這樣的橋段卻讓許多熟悉古瓷的人認為是讓乾隆帝鬧了大笑話。

到底兩者有何異同？余佩瑾指出，中國的白瓷自唐以降便可見，而明代永樂時期生產的白瓷，釉質尤其潔白溫潤，加上16世紀末，17世紀初時，中國人首次提煉製作出白砂糖，余佩瑾說：「據學者考究，當時一些藏家見白瓷顏色有如白砂糖般，便把永樂、宣德時的白瓷特別稱之為『甜白釉』。」用白糖之甜來比喻永樂白瓷。

較白瓷更薄 迎光能透視

國立故宮博物院器物處科長黃蘭茵也指出，甜白釉在色澤上與前代釉色偏米白的定窯瓷器或是泛青色的青白瓷不大相同，釉色特別溫潤被形容為象牙白。余佩瑾指出，甜白釉與一般白瓷不同的特色，還包括它胎體極薄，能夠迎光透視，且多有龍紋、八寶等暗花，此外，永樂甜白釉瓷品多有「永樂年製」的年款。「要說甜白釉不是白瓷，以乾隆這樣講究的藏家來說，或許也有幾分道理。」余佩瑾打趣。

除了甜白釉引起爭議，清宮劇中一些文物是否「穿越」也備受網友關注，在《甄嬛傳》中出現的粉彩描金海晏河清燕耳尊，實為乾隆年間景德鎮官窯為當年圓明園內海晏堂特製的貢品，且特別要求以霽藍釉象徵河清，以白釉海燕作耳，象徵天下太平，雖然此尊穿越到雍正朝被觀眾大加吐槽，但余佩瑾也正視聽地指出：「類似的器形實則是在雍正前就有，雍、乾時期較多罷了。」

(中國時報)