脫離現實 霍金前妻直呼別信

2014年《愛的萬物論》首映會，霍金（前坐輪椅者）夫婦與男女主角合影。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

甫於今年過世、被譽為20世紀最偉大物理學家的霍金，與前妻潔恩霍金的愛情故事曾被拍成《愛的萬物論》，不過日前潔恩霍金卻公開表示，電影刪減了很多現實層面，讓她感到相當困擾，更直呼「千萬不要相信電影演的」。

2014年上映的《愛的萬物論》取材自潔恩霍金的回憶錄《航向無限：我與霍金的日子》，由奧斯卡金像獎得主詹姆士馬許執導，艾迪瑞德曼與費莉絲蒂瓊斯主演，艾迪瑞德曼更在當年以本片拿下奧斯卡影帝。

事隔多年，潔恩霍金終於吐露，由於篇幅有限，電影僅描述他們在劍橋的日子，但實際上夫妻倆那時總是為了參加各種研討會而到處飛來飛去，甚至連蜜月旅行都是在紐約的物理學研討會上度過。

她說這些到處飛的經歷完全沒有被拍出來，電影裡看不到她如何為一家大小打包、仔細計畫怎麼樣帶著一個不良於行的人及一個嬰兒到處跑，以及那些日常生活中無微不至的照顧。

潔恩霍金表示，她曾向劇組請求至少在電影中簡單帶過這個部分，不過劇組最終仍因篇幅關係捨棄了這個想法。

此外，電影中兩人在劍橋大學一場舞會上浪漫相遇的場景，現實中也沒發生過，他們實際上是在家鄉聖奧爾本斯認識的，當時霍金才剛開始博士學術生涯，潔恩霍金則剛踏出校園。

潔恩說她父母甚至沒辦法看這部片。不過當談及霍金，她表示霍金1963年被診斷罹患運動神經元疾病（ALS）時，被告知只能再活兩年，他卻仍與疾病奮鬥了一輩子，「他在我心裡是永遠的霍金」。

(中國時報)

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