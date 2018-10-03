太后身後《瑞鶴圖》淘寶天貓瘋賣

2018年10月03日 04:11 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

清宮劇不僅帶動乾隆朝文物被關注，連宋徽宗都因《如懿傳》又紅了一把！劇中皇帝攜皇后、妃嬪到慈寧宮給皇太后請安時，總會見到太后身後的一幅《瑞鶴圖》，此圖堪稱宋徽宗代表作之一，真跡目前雖藏於遼寧博物館，但因為寓意吉祥，近來在淘寶、天貓平台可見不少此圖的高清複製品。

據台北故宮前書畫處處長王耀庭對宋冊頁繪畫的研究，曾指出宋徽宗鍾情於冊頁畫，即是裝裱成冊的作品，而當代學者認為《瑞鶴圖》便可能是《宣和睿覽集》的遺存。

此圖描繪了18隻姿態各異的仙鶴圍繞著汴京宣德門，打破了常規花鳥畫的構圖方法，宮殿占畫面下方二分之一，上半部則由淡石青烘染出天色，是宋徽宗藝術成熟時期的作品。

《瑞鶴圖》的創作於徽宗登基6年，大宋局勢十分嚴峻之時，當年元宵節正巧在宮殿上空出現一群仙鶴，引得官員、百姓都駐足觀看，徽宗認為這是國運興盛的祥瑞之兆，於是把這幅場景描繪於絹素並題詩記錄下來。

正由於寓意祥瑞，近日在淘寶、天貓平台，隨意便可找到近百個店舖推出《瑞鶴圖》的高清複製畫，從絹絲材質附裝裱到12色高清微噴列印均可見，價位也從近千元台幣到5元台幣買一張電子圖片都有。

而真跡於今年8月在遼寧博物館展出時，一周內便吸引近10萬人次觀眾，魅力可見一斑。

(中國時報)