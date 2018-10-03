被老國腳感動 邱義仁將接足協龍頭

台日關係協會會長、民進黨大老邱義仁（右）2日宣布參選足協理事長，中華足協副理事長龔元高（中）、劉福財（左）陪同出席記者會。（黃世麒攝）

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中國時報
／台北報導

中華足協將在周六（6日）改選，68歲的民進黨創黨元老、行政院前副院長邱義仁出馬角逐理事長，由於是同額競選，將繼2006年後再度接掌足協龍頭。昨日他在記者會提出五大政見，並承諾盡力募款改善環境，推動聯賽制度。他感性地說：「我喜歡踢足球，這次是老國腳們的心聲打動了我。未來台灣足球若能在亞洲足球賽踢進8強，就很振奮人心！」

邱義仁表示，國內體育改革正在如火如荼進行中，足協也不例外。當選理事長後將修訂現有章程，既符合《國體法》規定，又能讓國際足總（FIFA）接受。

有關現有的聯賽制度，邱義仁覺得應該仿效歐洲、南美國家，先確定每年的國際賽事，再安排國內聯賽，一年有3分之2在比賽，到了國際賽只要短期集訓即可，取代目前的方式。而且這樣一來，也可讓現行頂級聯賽正常化，並提升競爭力，使足球運動具備產業化潛力。

擔任理事長最困難的就是找錢，邱義仁承諾會對外募款，除爭取國營企業贊助，小額捐款也很歡迎。會盡力提升球員、教練、裁判的待遇；將來國家隊的訓練費、出場費也要能夠制度化、合理化。協會並且有意願協助想轉型為教練的優秀國腳，組成隸屬足協的專職教練團隊。

還有為了強化教練、裁判的專業能力，未來將密集實施相關講習，落實教練、裁判的證照制度；避免未來台灣球隊可能因證照欠缺，演變成無法參加國際賽的窘境。

此外，目前國內的足球人才，包含球員、教練、裁判，相關人員到底有多少？足球協會將透過登錄系統，建立資料庫以便確實地掌握。

未來也會在基層紮根，從U15起組成各級菁英代表隊，盼於難度較低的青年級國際賽事先締造佳績。

邱義仁強調，提升國內足運動要做的事很多，而他雖已年近古稀，為了自己熱愛的足球仍願貢獻心力，讓足球在台灣發展得更好。

(中國時報)

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