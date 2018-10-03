王偉忠孵《聲林之王》 王令麟感動相挺

2018年10月03日 04:12 中國時報 蕭雅玲 專訪

王令麟打造《聲林之王》要讓台灣年輕人站上國際舞台。（蘇蔓攝）

東森集團總裁王令麟與資深製作人王偉忠合資成立「量子娛樂」，攜手製作的大型音樂選秀節目《聲林之王》12日登場。王偉忠11年前曾製作選秀節目，此次再出擊，幕前邀來在選秀PK賽一鳴驚人的金曲歌王蕭敬騰（老蕭），與選秀節目冠軍、有「迷幻王子」美稱的林宥嘉擔任導師；幕後更獲王令麟大力支持，「有人出錢、有人出力，集合大家能力去做。」打造年輕人盡情發揮的舞台，更期盼再創音樂選秀節目高峰。

王偉忠與王令麟有30多年交情，都是電視圈幕後重量級人物，「雙王」初次合作打造《聲林之王》，王偉忠有感而發，這幾年市場、媒體變化很大，「以前我們做傳統電視，把節目做好有業務拿去賣就好，但現在做網路、電視製作，必須要跟商業做一些結合，半年前拿著《聲林之王》計畫書去找總裁，為節目催生投石問路。」王令麟仔細看完計畫書後，用「感動」兩字回覆給王偉忠，投契後一拍即合。

已經10年少出人才

王令麟成功經營東森電視台，他說當初取名「東森」，就是讓12生肖中的每個年輕人在裡面，能夠發光發亮。森與《聲林之王》的「聲」音相近，意指森林可以照顧動物，節目可以照顧每個人。半年多前王偉忠對他提起，「台灣已經10年沒有出人才，我一聽也對啦，我認識都還是吳宗憲、小哥費玉清這些藝人，說實在林宥嘉、老蕭對我來說都算是新的，他來找我，便一口就答應！」《聲林之王》首錄，王令麟進棚，看到所有動物布景都陳設在棚內，讓他憶起當時經營東森的初衷，貼近自己的信念。

他也說，台灣媒體10年前選秀節目，產生出新一代歌手，現在都在歌壇上發光發亮，這次投資就是希望給台灣年輕人有好的平台表現，「尤其這些年網紅非常火熱，但隨著時間跟環境變化，網紅也有慢慢有下滑趨勢。」他認為，這些素人都很優秀，只是缺乏舞台發揮而已。

每集製作費1000萬

王偉忠獲得王令麟的大力支持，全力做好《聲林之王》，他匯聚當下最頂尖的硬體、樂隊、華研、老師、攝影等各領域的工作人員，集一流人員於一堂，更感謝這些人的力挺，大幅降低成本。對此王令麟表示，當年投資有線電視，投資300多億元，投資《聲林之王》、每集製作費1000萬、對他來說只是小錢而已，更強調：「他（王偉忠）沒有收視壓力，我也沒有給他壓力。」認為做《聲林之王》是在做對的事情，就要給足最多的支持和後盾。

「雙王」共事《聲林之王》，想給年輕人一個發揮的舞台與機會，日後選出來的新秀，不只是侷限當歌手而已，還會協助他們往不同領域發展，王偉忠說：「現在經紀人都很專業，無論是被動或主動，都能把藝人分享給不同領域的經紀人做發揮。」

而王令麟謙稱對藝人經紀人不了解，但他有感台灣經紀與國際經紀差太遠，打造《聲林之王》的目標，就是要讓台灣年輕人能因獲得表現成績，進而站上國際舞台。

(中國時報)