老蕭陪唱老太太親和力受讚

林宥嘉（左起）、楊丞琳、蕭敬騰組成《聲林之王》黃金導師陣容。

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中國時報
專訪林彥君
Lulu挑大梁接掌主持棒。

《聲林之王》將於網路及電視播出，王偉忠表示，藉由網路傳播，收視率不成問題，好節目可以不停被播放，在網路世代，透過平台訓練年輕人有世界級的展望，不能窄化，因此，《聲林之王》參賽者中，除了有夢想的素人，也有網紅與有經紀約的人參加，決選後，若參賽選手有意願繼續合作，將會有多元發展，他說：「若在歌唱沒被選上，也可以當喜劇明星、主持或舞台劇演員。」

節目邀蕭敬騰（老蕭）和林宥嘉擔任導師，王令麟透露，難忘自己2年前和老蕭高歌的回憶，他說：「老蕭很有親和力，會場上我們這些老先生老太太五音不全，唱〈新不了情〉等歌時，他在旁邊跟著唱，一唱就唱了1個半小時。」他眼中的老蕭個性謙卑，實屬難得的年輕人，「那一次我們近距離接觸，一桌18個花甲之年的人，老太太都拉著他唱，我聽得都痛苦，他很有耐心，不容易。」

王偉忠推動選秀節目，以獨到的眼光和見解，認為一個人的特質不會因為時間改變，現在的老蕭、林宥嘉和10年前比賽時相比，底子都相同，「林宥嘉對音樂詮釋迷幻，老蕭則是天生好手。」他認為，有才華的選手要找對平台、舞台，才能真正表現，《聲林之王》正是提供有夢想的新秀的舞台，「有自信、有平台後，將表演奉獻出來，又是另一部春秋了。」

節目日前首錄，台前幕後求好心切錄到通宵，王偉忠感受到導師為選手的用心講評，他表示：「我看老蕭、宥嘉及第一集的飛行導師楊丞琳，他們在評論時很認真，讓選手聽完講評後，回去唱歌更有進步，這也是他們當評審的魅力。」

(中國時報)

王偉忠孵《聲林之王》 王令麟感… 王偉忠不廢話求創新邊做邊學

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