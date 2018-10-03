丁寧入戲太痛苦 懷老三解憂

丁寧（右）和入圍新演員獎的謝章穎在警局對戲，張力十足。

友善列印
中國時報
報導

金馬獎1日宣布入圍名單，丁寧以《幸福城市》入圍最佳女配角，飾演大姊大「王姊」，一場腳踩高跟鞋在街道上奔逃的戲碼讓人印象深刻，她哭笑不得說：「拍了3天，我想導演會選我一定是因為我很會跑，而且要跑贏一個青少年，對一個中年女人來說壓力很大。」

丁寧拍片時陷入痛苦情緒，回家後決定「善待老公」，更因此懷了老三，如今又入圍金馬，笑言該片確實為她帶來更多幸福。被問如何能詮釋片中霸氣「女角頭」，她苦笑說，在成長過程中看過許多刺龍刺鳳的長輩：「要感謝我這輩子經歷的事情，小時候住在彰化流氓很多的地方，也見過砍砍殺殺的場面，以前認為是不堪回首的惡劣環境，沒想到現在竟變成演出的來源。」

電影《大象席地而坐》一舉入圍6項大獎，但新導演胡波在拍完該片後即自殺身亡，據陸媒報導，他因創作過程不斷受挫，終於交出長達4小時的作品，卻被要求縮短，最後選擇走上絕路，年輕演員彭昱暢以該片入圍最佳男主角，在微博感性寫下：「胡波導演，你看到了嗎？」

王建民曾心存懷疑

《後勁：王建民》拍出王建民不為人知的奮鬥過程，入圍本屆最佳紀錄片，遠在多倫多和美國的導演陳惟揚（Frank W. Chen）以及王建民開心分享入圍感言，王建民表示一開始對該片存有懷疑，「看到紀錄片團隊的努力，也慢慢了解到這個片子可以帶給很多人不同的啟發。」金馬獎頒獎典禮將於11月17日在國父紀念館舉行。

珍惜生命「安心專線」0800-788-995

(中國時報)

王偉忠不廢話求創新邊做邊學 費玉清告別演唱會今搶票

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。