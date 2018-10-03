丁寧入戲太痛苦 懷老三解憂

2018年10月03日 04:12 中國時報 徐桐炘 報導

金馬獎1日宣布入圍名單，丁寧以《幸福城市》入圍最佳女配角，飾演大姊大「王姊」，一場腳踩高跟鞋在街道上奔逃的戲碼讓人印象深刻，她哭笑不得說：「拍了3天，我想導演會選我一定是因為我很會跑，而且要跑贏一個青少年，對一個中年女人來說壓力很大。」

丁寧拍片時陷入痛苦情緒，回家後決定「善待老公」，更因此懷了老三，如今又入圍金馬，笑言該片確實為她帶來更多幸福。被問如何能詮釋片中霸氣「女角頭」，她苦笑說，在成長過程中看過許多刺龍刺鳳的長輩：「要感謝我這輩子經歷的事情，小時候住在彰化流氓很多的地方，也見過砍砍殺殺的場面，以前認為是不堪回首的惡劣環境，沒想到現在竟變成演出的來源。」

電影《大象席地而坐》一舉入圍6項大獎，但新導演胡波在拍完該片後即自殺身亡，據陸媒報導，他因創作過程不斷受挫，終於交出長達4小時的作品，卻被要求縮短，最後選擇走上絕路，年輕演員彭昱暢以該片入圍最佳男主角，在微博感性寫下：「胡波導演，你看到了嗎？」

王建民曾心存懷疑

《後勁：王建民》拍出王建民不為人知的奮鬥過程，入圍本屆最佳紀錄片，遠在多倫多和美國的導演陳惟揚（Frank W. Chen）以及王建民開心分享入圍感言，王建民表示一開始對該片存有懷疑，「看到紀錄片團隊的努力，也慢慢了解到這個片子可以帶給很多人不同的啟發。」金馬獎頒獎典禮將於11月17日在國父紀念館舉行。

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(中國時報)