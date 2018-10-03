盧廣仲攻蛋噴淚 自己非可有可無

2018年10月03日 04:12 中國時報 蔡琛儀 報導

盧廣仲為慶祝出道11周年，將在明年4月27日五度攻蛋舉辦「大人中」演唱會，2日記者會上回顧他一路走來的點點滴滴，他自曝在家裡看這段影片看到哭，感性說：「感謝這影片讓我知道我好像不是那麼虛無的人，我常會覺得我在這個世界是不是一個可有可無的存在，但有時透過回顧，才發現自己有留下一些可以留給大家的東西。」

盧廣仲的恩師兼老闆鍾成虎頻誇他是很真誠的人，還送上一把訂製復古吉他當禮物，並搞笑祝福他：「先預祝51周年演唱會，到時就是『老人中』了！」

入圍金鐘平常心

盧廣仲過去策畫過不少演唱會企畫，有一次在早餐店演出，深深記得早餐店老闆娘驚恐表情，後來甚至因吸引太多歌迷朝聖被警察開單，讓他印象深刻。他也自虧當時長相其貌不揚，笑說：「我看自己以前的照片很驚恐，現在如果遇到當年的我，會覺得這個小孩，應該會有他特別的地方。」

他以《花甲男孩轉大人》入圍本屆金鐘視帝及新人獎，本周六揭獎，他對於得獎抱持平常心，倒是爸媽和阿公都比他還想拿獎，他期待能再次和劇組相見歡以及看明星，他也表示若兩獎都拿，將會「回饋鄉里」做公益。

他相當感謝歌迷11年來的陪伴，盼大家明年都能空出時間，像老同學一樣聚聚，和他一起迎接歌唱生涯的第二個10年，「大人中」演唱會門票10月8日中午12點開賣，購票洽添翼官網。

(中國時報)