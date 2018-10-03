張信哲穩賠不賺 打趣賣身還債

2018年10月03日 04:12 中國時報 許雅淳 報導

張信哲昨在發布會上獲頒金唱片，十分開心。（陳俊吉攝）

「情歌王子」張信哲2日舉辦《歌時代Ⅱ》黑膠唱片經典盤發布會，他表示近年來想挑戰別人沒做過的事，4月在北京舉辦「歌時代Ⅱ北京演唱會」現場同步錄音製成黑膠唱片，包括曲目後製、拍攝微電影MV等，原先預算是3500萬台幣，但現在已砸下逾5000萬元。

此張黑膠限量發行1.5萬張，他笑說：「就算黑膠專輯全部都賣完，絕對都賠錢，不會賺。」是否全額花費都自掏腰包？他否認表示：「很感謝演唱會主辦方的大力支持，我就賣身來還債。」

退休擬做幕後工作

張信哲與費玉清（小哥）曾在大陸節目《天籟之戰》同台，小哥日前宣布將於2019年巡迴演唱會結束後退出演藝圈，張信哲表示聽到消息時沒有驚訝，很替小哥開心，「覺得挺好的，加上小哥是一個很小心、謹慎的人，他應該讓自己好好的去體驗另一種生活。」

至於未來是否會像小哥突然引退？他坦言目前沒這想法，退休也會從事幕後工作，「我在種子時期成立自己的工作室，從《寬容》之後的每張專輯，我自己的參與度就只差沒有掛製作人的名字，想做有興趣、體力可以負荷的事。」

他談到這張黑膠唱片的製作過程，發生許多烏龍事件，某次他聽到製作人傳來的成品，當場抓狂：「我一聽完傻眼，太糟了吧，真的不知道怎麼辦。」但製作人堅稱沒問題，後來他才知道是自己耳機的轉接頭故障，讓他鬆一口氣。

(中國時報)