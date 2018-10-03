尪與兒都愛背後來 徐若瑄：我像男的

2018年10月03日 04:12 中國時報 報導徐桐炘

徐若瑄（Vivian）2日特地返台出席兒童福利聯盟文教的助養活動，得離開兒子Dalton 3天，兒子依依不捨，得知她要為工作離開新加坡時，先是要求她抱緊自己，還結巴說出：「媽媽，你去台北工作，我已經很想你了耶！」首度說出這麼長的句子，讓Vivian心疼又欣慰，她搞笑透露老公和兒子很像：「都喜歡我從背後擁抱他們，我很像男的。」

3歲Dalton開始上學，被問有沒有暗戀女生，Vivian笑說Dalton和賈靜雯女兒咘咘是天生緣分，2人生日諧音剛好是「一生一世」，不過Dalton現在的占有慾都發揮在媽媽身上，之前Vivian為畢書盡的演唱會站台演唱〈美人魚〉，兒子竟然問：「這個帥哥太過分，怎麼可以唱馬麻的歌？」童言童語讓她笑翻，未料Dalton真的賭氣再沒唱過該曲。

日前在台陪伴患有腦室肥大的「等家寶寶」凱凱一整天，身為人母的Vivian心疼不已，號召朋友一起幫忙，還邀請現場媒體捐款，推廣活動不遺餘力，她也在臉書和IG示範如何一周存下捐款費用600元，包含：「3天不洗頭、搭車換走路。」還用牛奶和蘇打餅乾代替紅酒和起士。

不會再懷下一胎

Vivian表示因體質關係，不會再懷下一胎，擔心若再需臥床，無法悉心照顧Dalton，她表示老公的2個女兒都很貼心，不排除未來收養孩子，不過得先和家人討論。

(中國時報)