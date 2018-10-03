謝盈萱運旺 盼「不是結束」

謝盈萱昨一身勁裝參加茶會，入圍金鐘、金馬的喜悅心情全寫在臉上。

友善列印
中國時報
報導
孟耿如（右）昨與李國毅一起出席入圍茶會，火紅褲裝造型很有氣勢。（羅永銘攝）

公廣集團2日辦金鐘入圍茶會，謝盈萱今年雙料入圍金鐘女配角及迷你劇集女主角獎，前天又剛入圍金馬影后，她昨形容心情是「整個人是分裂、發抖狀態」，還流著淚打給媽媽，今年電視、電影作品大豐收，她感嘆「希望它是個開始，不要是個結束。」

她近來蠟燭兩頭燒，體力和腦力交瘁，「我平時是不會發討拍文的人，但昨天想寫『已經累到不行』，結果沒發成功。」從北影到金鐘，她告訴自己要開心但不可以驕傲，一直壓抑情緒，直到金馬公布入圍才爆發，這次將和孫儷、周迅競爭，她謙稱「每個人的表演能力，對我來說望塵莫及。」

李國毅沒有得失心

她對金鐘拿獎沒把握，回想當初拍公視《錢莊聽來的事》和藍葦華合作，第一印象是「完蛋了，這個人很難搞」，藍葦華一場對手戲對她說「我覺得可以更好」，後來2人各尋表演方式解決問題，讓謝盈萱大讚「那一刻，我覺得這個朋友可以交」。藍葦華去年獲迷你劇男配角，今年雙料入圍，他當仁不讓，笑言2個獎都想拿。

李國毅、孟耿如以《麻醉風暴2》入圍男女主角獎，孟耿如昨自嘲造型像舞棍阿伯，她表示今年應該會滿好玩，「因為是黃子佼主持啊！」她還喊話要男友黃子佼屆時不要一直Cue她，她會很緊張。她說上台領獎，現在努力也沒用，但一定要紅毯第1名。李國毅第一次參加金鐘獎，「誰得獎都會為誰開心，但自己得獎更開心，沒有什麼得失心。」

(中國時報)

湯姆哈迪分飾兩角喊過癮 喜翔放炮稱金鐘典禮如召妓

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。