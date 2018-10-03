謝盈萱運旺 盼「不是結束」

2018年10月03日 04:12 中國時報 洪秀瑛 報導

孟耿如（右）昨與李國毅一起出席入圍茶會，火紅褲裝造型很有氣勢。（羅永銘攝）

公廣集團2日辦金鐘入圍茶會，謝盈萱今年雙料入圍金鐘女配角及迷你劇集女主角獎，前天又剛入圍金馬影后，她昨形容心情是「整個人是分裂、發抖狀態」，還流著淚打給媽媽，今年電視、電影作品大豐收，她感嘆「希望它是個開始，不要是個結束。」

她近來蠟燭兩頭燒，體力和腦力交瘁，「我平時是不會發討拍文的人，但昨天想寫『已經累到不行』，結果沒發成功。」從北影到金鐘，她告訴自己要開心但不可以驕傲，一直壓抑情緒，直到金馬公布入圍才爆發，這次將和孫儷、周迅競爭，她謙稱「每個人的表演能力，對我來說望塵莫及。」

李國毅沒有得失心

她對金鐘拿獎沒把握，回想當初拍公視《錢莊聽來的事》和藍葦華合作，第一印象是「完蛋了，這個人很難搞」，藍葦華一場對手戲對她說「我覺得可以更好」，後來2人各尋表演方式解決問題，讓謝盈萱大讚「那一刻，我覺得這個朋友可以交」。藍葦華去年獲迷你劇男配角，今年雙料入圍，他當仁不讓，笑言2個獎都想拿。

李國毅、孟耿如以《麻醉風暴2》入圍男女主角獎，孟耿如昨自嘲造型像舞棍阿伯，她表示今年應該會滿好玩，「因為是黃子佼主持啊！」她還喊話要男友黃子佼屆時不要一直Cue她，她會很緊張。她說上台領獎，現在努力也沒用，但一定要紅毯第1名。李國毅第一次參加金鐘獎，「誰得獎都會為誰開心，但自己得獎更開心，沒有什麼得失心。」

(中國時報)