巴黎時裝周－CHANEL沙灘訴說青春往事

2018年10月03日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

台灣品牌大使桂綸鎂身著CHANEL字母印花襯衫、丹寧寬褲，輕鬆現身2019春夏大秀。（CFP）

陳柏霖選穿一襲CHANEL針織衫配合身黑褲，整體俐落有型。（CFP）

「菲董」菲瑞威廉斯（左）與老婆海倫拉希莎在秀場合體放閃。（CFP）

天氣漸涼的巴黎10月天，CHANEL香奈兒在大皇宮裡，提前帶來了海浪、沙灘及藍天白雲，坐在高椅上的「救生員」，望著光腳漫步於這片優閒景致中的香奈兒女郎，這是老佛爺卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）對2019春夏女人所投射的歡愉想像。

大皇宮海灘開演度假風情

如陽光折射濺起水花般的沁涼薄荷色，伴著檸檬黃、沙金色、珍珠母貝白，形成本季光彩奪目的海洋主調。經典斜紋軟呢套裝，透過圓潤肩線、鐘形袖描繪出鬆身的圓潤輪廓，闊腿褲、雙層設計的側開衩及膝裙，更洋溢著濃厚的度假風情。落日的派對時刻，則由多變的洋裝化身主角，輕盈的烏干紗及雪紡合身洋裝上，集合般聚集的陽傘圖騰，與蕾絲飾邊、棕櫚樹亮片刺繡，帶來熱帶夜的喧鬧，流蘇和層次堆疊的褶皺喬琪紗或印花絲綢，亦為整體增添幾分俏皮。

在法國雙人樂團Les Rita Mitsouko一首〈Marcia Baila〉的輕快節奏中，成群嘻笑的模特，拎著剛脫下的塑料低跟穆勒鞋，踏入粼粼波浪中。寫著品牌名稱的雙層遮陽帽與加了大珍珠串飾手柄的經典翻蓋包，隨女孩們嬉戲的身影擺動，剎那間，我們都看到了每個人不同的青春縮影。

香奈兒女士眼中杜維埃的海灘，老佛爺80年代接管品牌時的意氣風發，然後還有場邊桂綸鎂和陳柏霖的電影處女作《藍色大門》，這對相隔許久再度合體的銀幕情侶，也與同場的新生代明星小松菜奈、林允等人，將全場瀰漫的愉悅氣氛推及至極。

(中國時報)