林心如古典浪漫玩穿越

2018年10月03日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

日本設計師阿部千登勢操刀的品牌sacai，2019春夏系列女裝中採用大量不對稱剪裁，與不同材質、輪廓間玩出混種拼接風。（CFP）

夏姿．陳2019春夏系列以「凝麗」為題，並將麻將牌面花色、藍腹鷴、北京狗等圖騰，融入輕透的烏干紗、緞面布料之上。（夏姿．陳提供）

Sarah Burton手中的Alexander McQueen，本季再訪古典浪漫主義靈感，以優雅柔美的造型，呼籲女人不要害怕展現脆弱的一面。（CFP）

因《延禧攻略》竄紅的女星吳謹言，身著夏姿．陳改良式旗袍領禮服現身秀場。（夏姿．陳提供）

巴黎時裝周邁入尾聲，品牌們也輪番祭出壓軸夢幻陣容，女星林心如選穿一襲雪白蕾絲羽飾洋裝現身夏姿．陳2019春夏女裝大秀，以宛若復古女伶的造型，與同場出席的《延禧》雙姝吳謹言、佘詩曼比美。3人共聚一堂，身著富含東方元素的品牌服飾，也喚醒眾人對劇中角色的記憶，似乎只差小燕子，就能湊齊一桌後宮麻將。

本季夏姿．陳也打破時空界限，以「凝麗」為題，描繪設計總監王陳彩霞腦中的奇思異想。打開門，踏入由麻將牌面花色鋪設的伸展台上，模特腳踩運動鞋，變身迷途的玉兔出發。旅途沿路所見的藍腹鷴、北京狗等圖騰，化為精細緹花與印花，躍身輕透的烏干紗、緞面布料之上，靜白、墨黑和海棠粉等清淺色調，混成飄逸婉約的幻境樂園。

日本設計師阿部千登勢操刀的品牌Sacai，亦祭出混種拼接風，2019春夏系列女裝中採用大量不對稱剪裁，西上裝與斗篷融合，風衣與丹寧外套融合，在輪廓與不同材質間，大膽玩出摩登新裁。而設計師Sarah Burton手中的Alexander McQueen，本季再訪古典浪漫主義靈感，返視女人生命中的結婚、葬禮等重要時刻，以優雅柔美的造型，呼籲女人不要害怕展現脆弱的一面。

(中國時報)